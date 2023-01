PREFEITO CANCELA CARNAVAL EM RAZÃO DOS ESTRAGOS FEITOS PELA CHUVA

A chuva de 89 milímetros que caiu em Tatuí neste sábado (28), das 18 horas às 18h40, causou grandes estragos na cidade, tantos em ruas e também nas casas de moradores Vila Angélica, Vila Esperança, São Cristóvão, Vila Dr. Laurindo, Village Campos, Vila Juca Menezes, Jardim Manoel de Abreu e Rua Nhonhô da Botica (Centro). Muitos locais com muros no chão, queda de árvores e problemas nas vias públicas (asfalto e lajotas). Em uma avaliação preliminar feita pela Defesa Civil, 25 famílias ficaram desalojadas, totalizando 75 pessoas.

A chuva foi tão forte que a água encobriu todas as pontes sobre o Ribeirão do Manduca, inclusive a ponte do Marapé e outra da entrada da marginal, em direção ao Bosques do Junqueira, obras realizadas na gestão da ex-prefeita Maria José Vieira de Camargo (já falecida), explica Christian Pereira, chefe de gabinete da Prefeitura de Tatuí até o dia 31 de janeiro.

Vídeos postados na internet mostram o desespero da população, ao ver casas e veículos destruídos pela força da água. Um vídeo mostra um senhor, aos prantos, vendo seu veículo, com grande número de lajotas soltas do calçamento. Em tom de verdadeiro desespero, ele lamenta: “Ver meu carro destruído. Parcelas ainda não foram pagas e nem seguro tenho”.

Assim como este senhor, muitas pessoas passam pela mesma situação e não sabem a quem recorrer. O Jornal Integração indagou do chefe de gabinete quais providências podem ser tomadas. Christian Pereira de Camargo, diz que, embora a Prefeitura não seja responsável pelo volume de chuvas, o cidadão pode tomar algumas providências:

1 – Quem se sentir prejudicado, o certo é registrar com fotos e requerer perdas e danos junto à Prefeitura. Caso a caso, será analisado pelo Departamento Jurídico.

2 – A Defesa Civil fez levantamento de 16 eventos da intempérie. E vão ser periciados. Questionado se iria divulgar na imprensa os endereços, disse, “Não”. E, depois complementa: “depois de levantar se são só esses 16, talvez”.

3 – A Prefeitura vai divulgar o local onde podem ser feito doações para as famílias desabrigadas.

4 – Na reunião administrativa deste domingo (29), o prefeito Miguel Lopes cancelou a programação de carnaval de 2023.

5 – A Prefeitura decretou Estado de Emergência. Em conjunto com a Câmara Municipal de Tatuí vai pedir para agilizar a parte burocrática, para tentar abreviar os problemas já causados pelo temporal de 28 de janeiro de 2023.

6 – Atuam para um efetivo trabalho para minimizar o problema:

*A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social está acompanhando as famílias, que estão sendo realocadas em casas de familiares*_

*Defesa Civil e várias secretarias estão envolvidas na recuperação dos pontos críticos, provocados com as chuvas*_

*Prefeito Professor Miguel está reunido neste momento no Paço Municipal com a Defesa Civil, secretários e vereadores. Será decretado ainda hoje SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município*.

POSTAGEM DO PREFEITO MIGUEL LOPES NO FACEBOOK:

NOTA – Após as chuvas intensas que atingiram o município na tarde de hoje, 28/01, a Prefeitura de Tatuí informa que as equipes encontram-se em diversos locais para apurar os estragos causados e prestar todo auxílio necessário. Estamos trabalhando na limpeza e manutenção de nossa cidade.

Telefones úteis: DEFESA CIVIL 199 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL 153

MANIFESTAÇÕES DOS MUNICÍPES

À PUBLICAÇÃO DO PREFEITO:

Rosa Maria

Que Deus abençoe, vamos nos unir, orar e auxiliar as pessoas que perderam tudo. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Provérbios 3:27

Dirceu De Souza

Arregaça as mangas e embora trabalhar prefeito MIGUEL. E Deus abençoe vc e equipe.

Fabio Augusto Batista Nunes

Acabou com meu lava-rápido, não temos como receber carros para lavar. E agora, a água, a luz, o IPTU e a mensalidade do Mei? Como vamos pagar isso, sem poder trabalhar.

Wilian Silva

Hora de união, oração e auxiliar as vidas que necessitam. Nossa Tatuí é amada, tem um povo abençoado, iremos reconstruir juntos nossa cidade. Assim, como foram reconstruidos os muros de Jerusalém. É hora de nos unirmos ao nosso Neemias (Prefeito), e mãos na massa! Juntos somos mais fortes! (Leiam Neemias – Bíblia Sagrada) vamos dar a volta por cima!

Aurea Correa

Que assustador, que tristeza saber que existe família que ficou sem a casa . Não conheço, mas mesmo assim, meus olhos enchem de lágrimas. São nossos irmãos.

Manu Manuzinha Ma

Infelizmente, as intempéries não deram trela à Tatuí nessa tarde. Houve, sim, muitos estragos. E muitas famílias sentiram os estragos de “perto”. Agradeço ao nosso prefeito e toda equipe que, rapidamente, buscaram avaliar os riscos e criar medidas de segurança para todos!!! É verdade que há um longo caminho a percorrer para solucionar esses “problemas”. Mas, nosso prefeito tem mostrado “trabalho”. Gratidão!!!

Claudinei Antonio Uliana

Mais uma vez ficou comprovada a ineficácia dessas lajotas, pois, as mesmas não tem sustentação. É só areia para segurar. Ou faz um acabamento com asfalto e predrisco sobre elas ou retira todas essas lajotas e asfalta tudo Sandra Maria Oliveira

Deus permite os desafios para que o povo tenha mais Empatia, menos ARROGÂNCIA. Mais amor ao seu PRÓXIMO. MAS DEUS É TÃO PERFEITO QUE PERMITE AS SOLUÇÕES TAMBÉM. ORAR SEM CESSAR PARA QUE

DEUS NOS DÊ LIVRAMENTO SEMPRE. DESAFIOS VIRÃO. MAS, DEUS PROVIDENCIARÁ A SOLUÇÃO .

Eliana Neves

Não tem o que fazer contra as leis da natureza. Um blá-blá-blá de sempre. Ficam procurando culpados. É pedir força e entendimento a Deus e recuperar os estragos. Ficar culpando esse ou aquele, não vai resolver nada.

Everson Santos

Tarcísio Gomes de Freitas esperamos que o Governo do Estado nos ajude agora com os prejuízos da chuvas.

Valdir Xavier

Caso eu possa ajudar em algo, conte comigo…