REPÚDIO A UM INSULTO A BRASILEIROS

“REPÚDIO AO INSULTO DO GOVERNADOR DA FLÓRIDA

CONTRA A DIGNIDADE DO POVO BRASILEIRO”

…………..

A POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO DO GOVERNO AMERICANO (E DE ALGUNS POLÍTICOS PRECONCEITUOSOS, XENÓFOBOS E RADICAIS , COMO O ATUAL GOVERNADOR DA FLÓRIDA) RENEGA (E TORNA UMA MENTIRA FRAUDULENTA) A FRASE GENEROSA INSCRITA NO PEDESTAL DA “ESTÁTUA DA LIBERDADE”:

……………………………

“Venham a mim as massas exaustas, pobres e confusas ansiando por respirar liberdade. Venham a mim os desabrigados, os que estão sob a tempestade. Eu os guio com minha tocha ao lado da porta dourada!”

(“Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tost to me,

I lift my lamp beside the golden door!”)

……………………………

Esses versos , extraídos do poema “The New Colossus” , foram compostos por Emma Lazarus, uma americana de ascendência judaico-sefardita portuguesa !

Nesse poema, sua autora define e retrata a Estátua da Liberdade , simbolizando-a como a “Mãe dos Refugiados” (“Mother of Exiles”) !

Hoje, no entanto, essas palavras tão nobres quão generosas tornaram-se vazias de conteúdo e destituídas de sentido , dispersando-se pelo vento inclemente e proceloso da insensibilidade de certos governantes (americanos e europeus) , da ausência de solidariedade , da indiferença cruel aos que buscam abrigo , da rejeição aos que sofrem , do abandono e da aversão às massas perseguidas !!! “

CELSO DE MELLO

Ministro aposentado e

ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 26-8-2023

VERA HOLTZ É A MELHOR ATRIZ DO FESTIVAL DE GRAMADO

ASTRONAUTA DEVE ESTAR NA COMPETIÇÃO DE FOGUETES

PREFEITURA AUMENTA PRAZO PARA VELAR MORTOS

JURO, EIS MINHA VERDADE – GAUDÊNCIO TORQUATO

TRF-3 MANTÉM ABSOLVIÇÃO DE JORNALISTA (SITE CONJUR)

BANDA SANTA CRUZ

NA PRAÇA DA MATRIZ

DESTAQUES

CÂMARA APROVA QUASE R$ 3 MILHÕES PARA SAÚDE

E ASSISTÊNCIA SOCIAL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DO JORNAL RIDENDO – 1923

GRUPO POLÍTICO SE REÚNE NO ESCRITÓRIO DE GONZAGA

REGIÃO REGISTRA SETE ÓBITOS

POR DENGUE

FALECIMENTOS

GRUPO MISTURA BRASIL NA

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

QUEM SOU EU?

COLUNA DE ESPORTES

HOSPEDEIRO DE FEBRE MACULOSA CAPTURADO NO JARDIM SABA

COLUNA POLICIAL

PREFEITURA APRESENTA

PROJETO LICENCI-e TATUÍ

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS (AS ÚLTIMAS NOVIDADES DO COMÉRCIO)

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura Municipal de Tatuí, Atos do TatuiPrev e edital do Fórum da Comarca)

