COLUNA POLICIAL

VÍTIMA DE FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA

Dia 9 de agosto, um cliente da Caixa Econômica Federal, ao consultar sua conta do FGTS na agência de Tatuí, descobriu um desfalque de quase R$ 11 mil, sacado por pessoa desconhecida. Ao consultar a CEF, descobriu que o saque foi realizado através de uma conta no Banco do Brasil. Ao se dirigir a esse banco, descobriu que estelionatários abriram uma conta fraudulenta em seu nome, em uma cidade do estado do Pará. A conta estava com seus dados, mas com foto e assinatura de pessoa diferente. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Tatuí.

FURTO DE MOTOCICLETA NO CENTRO

Dia 9 de agosto, 14h50, ladrões furtaram uma motocicleta Honda XRE 190, placa FXW9D56, estacionada na Rua Coronel Aureliano de Camargo, região central de Tatuí. A proprietária conta à polícia que foi a uma agência bancária e em uma farmácia. Ao retornar deparou com a falta de sua motocicleta.

MULHER VÍTIMA DE GOLPE EM CAIXA ELETRÔNICO

Dia 8 de agosto, no período da tarde, uma mulher de 55 anos foi vítima de golpe no caixa eletrônico do Barbosa Atacarejo, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Tatuí. Ela conta à polícia que ao consultar seu extrato, foi enganada por uma pessoa que estava na fila. Um homem conseguiu trocar o cartão da vítima e fazer saques totalizando R$ 3.477,00 da sua conta. A troca do cartão foi gravada por câmera de segurança e registrado como estelionato na Delegacia de Polícia de Tatuí.

APOSENTADA VÍTIMA DE FURTO NO MERCADO

Dia 8 de agosto, uma mulher de 76 anos foi vítima de furto, após receber sua aposentadoria. Ela estava na fila de ônibus no Mercado Municipal quando alguém lhe deu um esbarrão. Neste momento, o ladrão furtou sua carteira com R$ 1.300,00 e seu cartão bancário.

VÍTIMA CAI EM GOLPE DE FALSO EMPRÉSTIMO

Dia 10 de agosto, uma mulher de 36 anos, residente em Tatuí, compareceu no plantão policial para registrar que caiu em um golpe do falso empréstimo. Ela recebeu uma mensagem de WhatsApp oferecendo um empréstimo. A vítima acreditou na história do estelionatário, preencheu um formulário, reconheceu firma e estabeleceu que o valor seria de R$ 5 mil. O falsário pediu para enviar R$ 400,00 para registro e consumou o golpe.

BANCO FORNECE CARTÃO EM NOME DE VÍTIMA

Dia 10 de agosto, uma vítima de 39 anos compareceu na Delegacia de Polícia de Tatuí e registrou queixa de falsificação de cartão, realizada em um banco. Conta a vítima que estava no exterior e seu nome foi negativado no SPC, por não pagamento de uma conta de R$ 1.263,81, contraída através de cartão de crédito. Ao comparecer na agência ficou comprovado que foi falsificada sua documentação e ela nem estava no País quando ocorreu a fraude. Consta do boletim que até a caligrafia era diferente.

MAIS UMA VÍTIMA DE GOLPE EM CAIXA ELETRÔNICO

Dia 11 de agosto, um idoso de 66 anos foi mais uma vítima de estelionato ocorrido em caixa eletrônico, em uma agência bancária no centro de Tatuí. Ele foi fazer um saque e apareceu um papel com a mensagem “seu cartão está bloqueado”. Quem o avisou era uma pessoa que estava próxima a ele e disse que era funcionário do banco. Ele inseriu novamente seu cartão, digitou a senha e mais tarde descobriu que houve uma transferência no valor de R$ 1.899,99.

ENGANADO EM ANÚNCIO NO INSTAGRAM

Dia 10 de agosto, uma vítima de 49 anos, residente no Jardim Manoel de Abreu, em Tatuí, foi enganada ao comprar um notebook. Ele tomou conhecimento, ao ver um anúncio no aplicativo Instagram. A vítima fechou o negócio por R$ 2.600,00 e enviou o pagamento via a chave Pix. A promessa era que o produto seria entregue até o dia 8 de agosto. Como não conseguiu mais contato com a suposta empresa, compareceu na Delegacia de Polícia para registrar queixa de estelionato.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA SUPOSTA ATUAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ADVOCACIA

Dia 3 de agosto, a Polícia Civil de Tatuí registrou uma investigação de uma mulher, por suposta atuação ilegal da profissão de advogado, em um escritório no Jardim Modena. Um investigador foi designado para apurar o caso. Ele esteve no local e colheu informações através de fotos de imóveis e mensagens de WhatsApp. Segundo consta, a polícia recebeu uma denúncia anônima e o número da OAB que aparecia no imóvel pertence a outro advogado de Tatuí. O caso segue e algumas pessoas deverão ser ouvidas, inclusive a denunciada, para esclarecer e a suspeita pode ser enquadrada na lei de contravenções penais. O boletim de ocorrência, em seu preâmbulo, expressa como ocorrência de crime consumado.

VÍTIMA QUEIXA-SE DE EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO

Dia 3 de agosto, um cliente de um banco de Tatuí, de 42 anos, compareceu no plantão policial e registrou queixa de estelionato. Ele reside no Village Engenheiro Campos, em Tatuí, e ao consultar sua conta deparou com um empréstimo de R$ 8.041,42. A vítima desconhece como ocorreu esta transação bancária e alega que não houve sua autorização. O caso foi registrado como estelionato e houve duas transferências bancárias, no valor do empréstimo, para pessoas desconhecidas. Ele está preocupado porque no próximo mês vai cair a primeira parcela do empréstimo fraudulento.

MAIS UMA VÍTIMA DE ESTELIONATO EM CONTA BANCÁRIA

Dia 3 de agosto, uma cliente de banco registro queixa de estelionato envolvendo bancos de Tatuí. Ela conta que houve um depósito, via chave Pix, no valor de R$ 3 mil, de uma agência para outra. Estelionatários, de forma sorrateira, conseguiram efetuar transações indevidas e dar-lhe um prejuízo de R$ 2 mil. Um dos bancos abriu um procedimento interno para verificar como ocorreu a fraude.

IDOSO ENGANADO NA VIA PÚBLICA

Dia 3 de agosto, 16h50, um idoso de 69 anos foi vítima de estelionato quando caminhava na Rua São Bento, em Tatuí. Segundo consta, um indivíduo, ocupando uma motocicleta, parou ao seu lado e disse que devia um dinheiro para seu filho. O farsante estava com várias notas e disse que não tinha trocado para entregar o pagamento. O idoso pegou três notas de R$ 50,00 para facilitar o troco e entregou para o motoqueiro. De posse das notas, o autor foi embora com o dinheiro e só restou à vítima registrar o caso na polícia.

POLÍCIA REGISTRA VÍTIMA DO FALSO “DESENROLA”

Dia 3 de agosto, a Polícia Civil de Tatuí registrou um caso de estelionato, ocorrido na cidade de Laranjal Paulista. O Governo Federal lançou o programa “Desenrola” para quitação ou renegociação de dívidas, com bons descontos. Um idoso de 66 anos recebeu ligação de uma pessoa que se passou como representante de um banco. O interlocutor propôs juntar todas suas dívidas e fazer um único empréstimo vantajoso. Neste instante, uma mulher golpista entrou em ação e o induziu a contrair a dívida e transferiu todo dinheiro que estava em sua conta bancária. Ele só percebeu o golpe quando verificou que não havia saldo em sua conta.

ADOLESCENTES PICHAM PAREDES NA PRAÇA MANOEL GUEDES

Dia 3 de agosto, 21h30, quatro adolescentes resolveram pichar paredes na Praça Manoel Guedes (Museu) e foram surpreendidos pelo vigia. Na fuga, deixaram uma sacola e um deles voltou para buscá-la. Neste momento, agentes da Guarda Municipal o surpreenderam e o levaram à Delegacia de Polícia de Tatuí. O caso foi registrado como ato infracional contra o meio ambiente. O menor, de 13 anos, foi ouvido na polícia e liberado para seu pai, presente no plantão policial.

15, um homem de 69 anos morreu atropelado por uma carreta. Segundo consta, o acidente foi no KM 90 da Rodovia SP-127, no Barreiro Rico, município de Cerquilho.

FURTO DE MOTO NA AVENIDA DAS MANGUEIRAS

Dia 6 de agosto, 12 horas, o proprietário de uma motocicleta Honda CG 125 Titan, placas DFC0329, compareceu no plantão policial para registrar o furto de seu veículo. Segundo consta, a moto foi levada de um estacionamento na Avenida das Mangueiras, enquanto a vítima assistia a missa das 10 horas, na Igreja Sagrada Família.

VÍTIMA DE INVASÃO DE REDES SOCIAIS

Dia 4 de agosto, uma mulher de 30 anos compareceu no plantão policial e registrou queixa de invasão de seu Facebook e Instagram. Ela reside no Jardim Santa Luzia, em Tatuí, e os invasores postaram publicidades com seu nome para investimentos, com pagamentos pela chave Pix.

