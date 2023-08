PROMOÇÕES E PRODUTOS IMPERDÍVEIS

MODA COUNTRY OKLAHOMA NO RODEIO DE TATUÍ

A Oklahoma é o melhor caminho para você chegar ao Rodeio Oficial da Cidade! Sempre à frente de seu tempo, Oklahoma oferece para você o melhor da Moda Country. Na Oklahoma você encontra as melhores ofertas e sempre prontas para qualquer desafio. E, dessa vez, elas não ficarão exclusivas aos festivais, mas também para os “looks” do dia a dia. Siga nas redes sociais Instagram: oklahomacountry.tatui e Facebook: Lojaoklahoma country. Conheça as novidades e ouça um especialista em moda country. A loja vende tamanhos especiais. Rua 11 de Agosto, 791, Tatuí. Whatsapp: (15) 99160-9027.

FRANGOLÂNDIA TAMBÉM VENDE QUEIJO

A Frangolândia e Andréia Cristina vendem o melhor frango assado da cidade. O tempero é diferenciado. Mas não para aí. Para os amantes do queijo mineiro, direto do produtor, a avícola vende queijo com goiabada, com doce de leite, tipo parmesão, tipo mix quatro sabores. Não perca a oportunidade de conhecer o delicioso nhoque de mandioca ou o tradicional nhoque de batata. Já vem cozido, somente acrescentar o molho de sua preferência. Tudo uma verdadeira delícia! Vale a pena conferir. Frangolândia – Rua 15 de Novembro, 690. Tatuí. Fones: (15) 3022-6790 e WhatsApp (15) 99843-2440.

RESERVE PRAZER DA FAMÍLIA NO RESTAURANTE RAUSCHER

Cláudia Rauscher convida para viver essa experiência única no Restaurante Rauscher. Um lugar onde a natureza e a família se encontram para saborear as delícias da nossa culinária! Um local bonito e agradável. Faça a sua reserva para o almoço e experimente nossas especiarias que vão conquistar o seu paladar. O restaurante “Steakhouse” trabalha também com “happy hour”, para encontro de amigos. No cardápio, à la carte, as opções são porções, hamburgueres e exclusivos cortes de carnes, com toque do tempero “caipira”! Restaurante Rauscher – “cozinhando com amor”. Rodovia Senador Laurindo Dias Minhoto, Km 24 – Tatuí – dentro do Centro Hípico. Fone: (15) 99185-4744.

O ATENDIMENTO QUE MERECE APLAUSO!

Conheça a vendedora de sucesso Iara: Um toque humano em cada negócio. Na Fiat Applàuso o atendimento personalizado é a nossa marca registrada. E Iara é a personificação desse compromisso. Venha descobrir como ela transforma cada visita em uma experiência única e aplaudida .15 99757-9059 R. 11 de Agosto, 3600 – Jardim Lucila, Tatuí.

TATUÍ, 197 ANOS! – SIQUEIRA CENTRO AUTOMOTIVO

Parabéns pelos 197 anos! A Siqueira Centro Automotivo parabeniza a população de Tatuí e suas autoridades pela passagem de mais um aniversário! Estamos comemorando nossa história crendo em um futuro com muita prosperidade para todo nosso povo. Venha, juntamente com a Siqueira Centro Automotivo, conquistar novas vitórias para nossa cidade . Siqueira Centro Automotivo. Rua 11 de Agosto, 3.490. Tatuí. Fone: (15) 3251-9212 e (15) 99683-7880.

SEU TELHADO TEM SOLUÇÃO NA MD

Se você precisa fazer o telhado, dar manutenção, limpeza ou trocar calhas e rufos a escolha certa é a MD Calhas e Rufos. A empresa atende serviços para telhados residenciais, comerciais e reformas de estruturas metálicas. O casal Marcelo e Danila convida você para tomar um cafezinho e fazer um orçamento. A MD Calhas e Rufos aceita cartões de débito e crédito. Rua Vereador Roque Mota, 51 – Pacaembu – Tatuí – Pedidos de orçamento WhatsApp: (15) 99802–7086 ou (11) 99683-2948.

AUTO PEÇAS SIQUEIRA ATENDE VEÍCULOS DE DIFERENTES MARCAS

O estoque de peças para caminhões e automóveis, nacionais e importados, é o segredo de vender com preços baixos e garantir a qualidade dos produtos. Cuide sempre da manutenção do seu veículo. Wlamir Siqueira explica que a correia dentada do motor, normalmente, troca-se quando o veículo atinge 40 mil quilômetros, mas com boa manutenção chega a 50 mil. Na oficina, o mecânico Cláudio Proença (foto) faz a troca da correia dentada do Fiat Palio Fire. As melhores marcas, pelos menores preços estão na Auto Peças Siqueira. Rua 11 de Agosto, 2040. Tatuí. Fones: (15) 3205-3007 e 99813-9484.

UM MERCADO COM QUALIDADE INDAYÁ NA NOVA TATUÍ

Márcia (foto), do Mercado Econômico. O estabelecimento revende a linha completa de produtos Indayá. Pães e biscoitos doces ou salgados, panetones e chocotones e outros alimentos que faz parte da linha de fabricação da marca mais deliciosa de Tatuí. Mercado Econômico fica na Avenida Virgílio Montezzo Filho 1149 – Nova Tatuí. Fone: (15) 99781-0050.

SALSA FRESCA, O PRAZER DE MASSAS E PIZZAS COM QUALIDADE

Muito mais que Pizzaria, a Salsa Fresca serve pizzas, parmegianas, porções, batatas recheadas e esfihas abertas. O Chef Oliveira Pagotto informa que nossas massas são feitas na hora e oferecem uma textura e sabor inigualáveis. Feita por quem ama e amada por quem come! Salsa Fresca serve de sábado a quinta feira, a partir das 18 horas até 23 horas. Rua Chiquinha Rodrigues, 138. Vila Dr. Laurindo – Tatuí. Fone: (15) 99730-2220.

INOVARTE, SOLUÇÕES EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

Iago Soares Rodrigues da Silva, proprietário da Inovarte, diz que se você precisa de esquadria de alumínio, na sua loja encontrou o lugar certo! O estabelecimento trabalha com a linha Suprema e linha Gold. Orçamento pelo projeto ou visita técnica. Aquele atendimento que você só encontra na Inovarte vidros! Soluções eficientes para sua casa e sem dor de cabeça? Fale com a equipe. Estamos aqui para idealizar sonhos, sejam eles grandes ou pequenos, diz o proprietário. A Inovarte Vidros é especialista em realizar sonhos. Travessa Romeu Picchi, 640. Tatuí. Fone: (15)98830-3654.

METRÓPOLES PENSA EM TUDO PARA AGRADAR SEU PAI

Seu Pai merece presentes Magazine Metrópoles! André Pozitel informa que no Magazine Metrópoles você encontra as melhores opções para presentear o seu paizão. Cestas com cerveja, vinho nacional ou importado, aparelhos para fondue, conjunto de facas para queijos, petiscos, chocolates e muito mais. Você também tem a opção de escolher artigos para churrasco como: facas SG, facas para churrasco, linha completa de bebidas: licor, gin, Vodka, cachaça, os melhores vinhos, cervejas artesanais e cervejas tradicionais. Mas, beba com moderação. Produtos diferenciados para completar seu inventário de churrasco, como: geleias para churrasco, produtos para confeccionar a sua cesta personalizada. Não deixe para última hora e garanta já a sua. Seu Pai vai se surpreender. “Gostoso de ver. Delicioso de provar. Maravilhoso de sentir.” Venha até a loja ou peça pelo WhatsApp, que entregamos para você. Magazine Metrópoles. Rua Brigadeiro Jordão, 147 (esquina com a Rua do Cruzeiro), Tatuí. Delivery: Whatsapp: (15) 99789-1997.

NA CENTER CÃO, A MELHOR RAÇÃO

Gabriel Oliveira, da Center Cão, mostra na foto que o grande estoque propicia a maior variedade de rações. E para quem prefere comprar ração a granel para o seu pet, a loja tem um sistema de “containers” e uma enorme variedade de opções com as melhores marcas, tudo fresquinho e com a melhor qualidade para você agradar o seu animal de estimação. Center Cão – o hipermercado do seu pet. Avenida Dr. Salles Gomes, 156, Tatuí. WhatsApp: (15) 99634-3346 e 3259-3099.

CONCORRA A UM IPHONE DO ROSAMEL SUPERMERCADO

No Rosamel Supermercado, a cada R$ 100,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um incrível iphone 11, com sorteio em agosto. No Rosamel você também encontra carnes frescas e saborosas, com maior variedade e ofertas tentadoras. Se você preferir pode reservar carne assada pronta, para saborear com sua família. Está esperando o quê? Venha conferir as promoções do Rosamel Supermercado – Rua Teófilo de Andrade Gama, 1016, Tatuí. WhatsApp: (15) 99808-5712.

DECORCOLORS EM PROMOÇÃO NA MARMORARIA SOARES

João Francisco (foto), proprietário da Marmoraria Soares, informa que no Mês dos Pais, a sua loja oferece desconto de $ 100,00 na compra da Borracha Líquida Decorcolors, de 21,5 kg. É um produto prático e de fácil aplicação, pronta para ser utilizada e proporciona uma experiência inédita, com cores e texturas exclusivas. Os produtos para o novo visual da sua casa estão na Marmoraria Soares. Rua Teófilo Andrade Gama, 1000, Tatuí. Fone: (15) 99198-1308.

FELIZ DIA DOS PAIS DE PET !

Na foto, o veterinário Giovani e sua pet Bella, radiantes de alegria. Giovani diz que filhos são aqueles que moram no coração, sejam de duas pernas ou de quatro patas. É preciso analisar cada detalhe, com um olhar cada vez mais apurado e humano para um futuro melhor. Confie em quem ama, para cuidar do seu bichinho de estimação. Feliz Dia dos Pais para quem cuida do seu pet como um filho ! A Camponesa – saúde animal. Rua Rotary Club, 491, Tatuí. Fones: (15) 99825–9627 – (15) 99186-4728.