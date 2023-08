DESFILE CÍVICO COMEMORA 197 ANOS E HOMENAGEIA “FILHOS DE TATUÍ”

Nesta sexta-feira (11), a partir das 8h30, ocorre o desfile cívico em comemoração ao aniversário de 197 anos da cidade. O tema deste ano é inspirado em um trecho do Hino à Tatuí – “Tatuí, tens filhos de grandes méritos, é justo que os louvemos” – com o objetivo de valorizar os filhos e filhas da cidade que auxiliaram em seu desenvolvimento. De acordo com a assessoria da municipalidade, é uma justa homenagem aos cidadãos ou cidadãs tatuianas dos mais diversos setores, que pode ser prestada para uma família ou até mesmo um coletivo de amigos que contribuiu para a cidade crescer e seguir rumo aos 200 anos.

A concentração ocorre na Rua 11 de Agosto, nas proximidades da Escola Municipal “Eugênio Santos”, e dispersão será no largo da Igreja de São Roque. O desfile terá mais de 80 atrações e será dividido em quatro etapas: militar, educacional, associações e clubes de serviços e cavaleiros. O ato cívico e comemorativo começa com a execução do Hino à Tatuí e o pronunciamento do prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior.

Ordem do Desfile

A ala dos militares conta com a presença da Câmara Municipal, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, Departamento de Mobilidade Urbana, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal, SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Guarda Civil Municipal e Centro de Educação Pré-Militar – CEPM.

Em seguida, desfilam a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), APODET – Associação das Pessoas com Deficiência de Tatuí, Projeto Envelhecer com Qualidade de Vida do FUSSTAT (Fundo Social de Solidariedade de Tatuí), Educação Infantil Municipal, Escola Ternura, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-II), COSC – Centro de Orientação e Serviços à Comunidade, Lar Donato Flores, Associação Recanto Betel e Cordão Folclórico Tatuiense.

A ordem das escolas municipais é esta: EMEF “Prof. José Tomás Borges”, EMEF “Eugênio Santos”, EMEF “Prof. José Galvão Sobrinho”, EMEF “Firmo Antônio de Camargo Del Fiol”, EMEF “João Florêncio”, EMEF “Porf. Alan Alves de Araújo”, EMEF “Prof.ª Magaly Azambuja de Toledo”, EMEF “Eunice Pereira de Camargo”, EMEF “Prof. Accácio Vieira de Camargo”, EMEF “Prof.ª Maria Eli da Silva Camargo”, EMEF “Paulinho Ribeiro”, EMEF “Prof.ª Maria da Conceição de Oliveira Marcondes”, EMEF “Prof.ª Sarah de Campos Vieira dos Santos”, EMEF “Prof.ª Lígia Vieira de Camargo Del Fiol”, EMEF “Prof.ª Maria Helena Machado”, Escola Projeto “Senna em Ação”, EMEF “Teresinha Vieira de Camargo Barros”, EMEF “Prof. Mauro Antônio Mendes Fiusa” e NEBAM – Núcleo de Educação Básica Municipal “Ayrton Senna da Silva”.

Os clubes de serviços, associações e escolas estaduais e particulares dão sequência ao desfile: Lions Clube de Tatuí, Rotary Club Cidade Ternura, Rotary Club de Tatuí, Interact Club de Tatuí, Rotaract Club de Tatuí, Centro de Artes e Esportes Unificados “Fotógrafo Victor Hugo da Costas Pires” – CEU das Artes, Departamento de Esportes, Secretaria de Serviços Públicos e Zeladoria, Centro Educacional do Sesi, Duas Rodas MTB Tatuí, Colégio Objetivo, Grupo de Escoteiros Goyotin, 3º Grupo de Escoteiros Tupancy, Clube de Aventureiros e Clube de Desbravadores (ambos da Igreja Adventista do Sétimo Dia), Colégio CENEP Integração, Fundação Educacional “Manoel Guedes” (FEMAGUE), Escola Técnica “Dr. Gualter Nunes”, SENAI, Faculdade Santa Bárbara, Academia Ronin de Artes Marciais, ETEC “Sales Gomes”, Associação Atlética XI de Agosto, E.E. PEI “Prof.ª Altina Maynardes Araújo”, Associação Esporte Clube Judô Pires, E.E. “Prof. Fernando Guedes de Moraes”, Batelli Acrodance, E.E. PEI “Chico Pereira”, Ginásio Municipal de Esportes “Prof. Jordão do Canto e Silva”, E.E. PEI “Barão de Suruí”, Clube de Campo de Tatuí, Aeroclube de Tatuí, Fut Gar Martial Arts, Grupo Moreno, Grupo Paraíso, Old Stop Carros Antigos e Cultura Custom e Wheeling Stunt.

O encerramento do desfile conta com a Comitiva Amigos Sertanejos, ATTACC, Centro de Treinamento Ricardo Barros, Associação dos Cavaleiros e Muladeiros de Tatuí e Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal.