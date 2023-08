EMPRESAS SELECIONADAS

BOAS COMPRAS. BONS NEGÓCIOS.

RESTAURANTE RAUSCHER, BOM GOSTO E ÓTIMO CARDÁPIO

Cláudia Rauscher convida para conhecer o seu restaurante, com vários ambientes. O Restaurante Rauscher, dentro do Centro Hípico de Tatuí, é um local bonito e agradável, para estar com a família e amigos. O restaurante “Steakhouse”, familiar, trabalha também com “happy hour”, para encontro de amigos. No cardápio, à la carte, as opções são porções, hamburgueres e exclusivos cortes de carnes, com toque do tempero “caipira”! Restaurante Rauscher – “cozinhando com amor”. Rodovia Senador Laurindo Dias Minhoto, Km 24 – Tatuí – dentro do Centro Hípico. Fone: (15) 99185-4744.

SEU ESPAÇO COM A LUZ DO SOL

Iago Soares Rodrigues da Silva, proprietário da Inovarte, diz que se você quer aproveitar toda a luz do sol, aposte no vidro incolor !! Sua transparência é ideal para quem não quer perder nada da luminosidade, aproveitar a vista externa ou ter uma visão mesmo com a porta fechada ! Vidro incolor além de versátil, combina com tudo. Imagine essa porta na sua casa. Estamos aqui para idealizar sonhos, sejam eles grandes ou pequenos, diz o proprietário. A Inovarte Vidros é especialista em realizar sonhos. Travessa Romeu Picchi, 640. Tatuí. Fone: (15)98830-3654.

RESOLVA O PROBLEMA DE SEU TELHADO COM QUEM ENTENDE

Se você precisa fazer o telhado, dar manutenção, limpeza ou trocar calhas e rufos a escolha certa é a MD Calhas e Rufos. A empresa atende serviços para telhados residenciais, comerciais e reformas de estruturas metálicas. O casal Marcelo e Danila convida você para tomar um cafezinho e fazer um orçamento. A MD Calhas e Rufos aceita cartões de débito e crédito. Rua Vereador Roque Mota, 51 – Pacaembu – Tatuí – Pedidos de orçamento WhatsApp: (15) 99802–7086 ou (11) 99683-2948.

FRANGO ASSADO SÓ NA FRANGOLÂNDIA

A Frangolândia conquistou por três anos seguidos a pesquisa do melhor frango assado! José Antônio Carducci (foto), garante que o estabelecimento continua vendendo o melhor frango assado da cidade. O tempero é diferenciado. Frangos frescos e de qualidade superior, que garante a maravilha do sabor! O frango que você precisa provar! Quentinho e maravilhoso! Frangolândia. Rua 15 de Novembro, 690. Tatuí. Fones: (15) 3022-6790 e Watsapp (15)99843-2440.

NO SIQUEIRA CENTRO AUTOMOTIVO VOCÊ ECONOMIZA COMBUSTÍVEL

Felipe Siqueira explica que quando o escapamento está furado há uma alteração neste ciclo que implica, além do ruído, em mudanças no comportamento do motor, especialmente em marcha lenta. Geralmente o que acontece para furar um escapamento é o modo de uso, ou a queima constante de combustíveis adulterados com água e solvente. Além de mais barulho para seus ouvidos e para os outros motoristas, rodar com carro com escapamento furado pode provocar falhas e até aumento do consumo de combustível. Este serviço faz parte do processo de manutenção preventiva, aumenta a confiança e segurança do veículo. Para cuidar da manutenção do seu veículo, corre para a Siqueira Centro Automotivo e confira a promoção do mês! Siqueira Centro Automotivo. Rua 11 de Agosto, 3.490. Tatuí. Fone: (15) 3251-9212 e (15) 99683-7880.

UM ATENDIMENTO DIFERENCIADO APPLAUSO

Na Nissan, abraçamos a filosofia japonesa Omotenashi, colocando o cliente em primeiro lugar, desde o primeiro contato até a entrega do carro. Nossa especialista de entrega técnica, Camila Vitória, desempenha um papel essencial nessa jornada, dedicando-se a atender às necessidades individuais de cada cliente. Com atenção aos detalhes, explicações claras e toques personalizados, ela cria uma experiência única e memorável, garantindo que cada cliente se sinta valorizado e entusiasmado para desfrutar de sua nova jornada automobilística! Superando todas suas expectativas! Ligue para (15) 99757-9059 – R. 11 de Agosto, 3680 – Jardim Lucila, Tatuí.

EM “A CAMPONESA” VOCÊ CONCORRE A UM SUPER BRINDE

Agosto chega com muito frio! Mas o calor do amor oferecido pela Camponesa, certamente irá alegrar o seu Pet ! Larissa e Carol (foto) anunciam uma promoção para os seus clientes. Toda compra acima de R$30,00 em produtos da Spert, você concorre a 2 ingressos para o Hopi Hari! “A Camponesa e Spert levam você + um acompanhante para o HOPI HARI – O País mais divertido do mundo. Um dos maiores parques de diversão da América Latina, localizado no km 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. Confie em quem ama para cuidar do seu bichinho de estimação. A Camponesa – saúde animal. Rua Rotary Club, 491, Tatuí. Fones: (15) 99825–9627 – (15) 99186-4728.

PRODUTOS INDAYÁ, DELÍCIAS DA MERCEARIA VIEIRA

Marcelo Rodrigues (foto), da Mercearia Vieira. O estabelecimento revende a linha completa de produtos Indayá. Pães e biscoitos doces ou salgados, panetones e chocotones e outros alimentos que faz parte da linha de fabricação da marca mais deliciosa de Tatuí. Mercearia Vieira fica na Rua Professora Adelina Ribeiro 106 — Vila Santa Adélia – Tatuí Telefone: (15) 99797-1940 .

RAÇÃO A GRANEL SÓ NA CENTER CÃO

Rodrigo Quevedo (foto), gerente da Center Cão, diz que o grande estoque propicia a maior variedade de rações. E para quem gosta de comprar ração a granel para o seu pet, a loja tem um sistema de “containers” e uma enorme variedade de opções com as melhores marcas. Tudo fresquinho e com a melhor qualidade para você agradar o seu pet. Center Cão – o hipermercado do seu pet. Avenida Dr. Salles Gomes, 156, Tatuí. WhatsApp: (15) 99634-3346 e 3259-3099

O PRESENTE DO SEU PAI ESTÁ NO MAGAZINE METROPÓLES

O Dia dos Pais está chegando! André Pozitel informa que no Magazine Metrópoles você encontra as melhores cestas para presentear o seu paizão. Cestas com cerveja, vinho nacional ou importado, aparelhos para fondue, conjunto de facas para queijos, petiscos, chocolates e muito mais. Você também tem a opção de escolher artigos para churrasco como: facas SG, facas para churrasco, linha completa de bebidas: licor, gin, Vodka, cachaça, os melhores vinhos, cervejas artesanais e cervejas tradicionais. Produtos diferenciados para completar seu inventário de churrasco, como: geleias para churrasco, produtos e montar a sua cesta personalizada. Não deixe para última hora e garanta já a sua. Seu Pai vai se surpreender. “Gostoso de ver. Delicioso de provar. Maravilhoso de sentir.” Venha até a loja ou peça pelo WhatsApp e entregamos para você. Magazine Metrópoles. Rua Brigadeiro Jordão, 147 (esquina com a Rua do Cruzeiro), Tatuí. Delivery: Whatsapp: (15) 99789-1997.

SUA ROUPA COUNTRY ESTÁ NA OKLAHOMA

A Oklahoma sempre está à frente de seu tempo. Cláudio Santos, apresenta a mais completa linha de botas, do número 18 ao 44. Botas Cowboy de Homem. – Um Clássico Sempre na moda, estilo e desempenho em um só calçado. Procurando por bota couro de avestruz? As botas em couro de avestruz são perfeitas para enfrentar qualquer desafio do dia a dia. Na Oklahoma você encontra com as melhores ofertas e sempre prontas para qualquer desafio. E, dessa vez, elas não ficarão exclusivas aos festivais, mas também para os “looks” do dia a dia. Siga nas redes sociais Instagram: oklahomacountry.tatui e Facebook: Lojaoklahoma country. Conheça as novidades e ouça um especialista em moda country. A loja vende tamanhos especiais. Rua 11 de Agosto, 791, Tatuí. Whatsapp: (15) 99160-9027.

SUA CASA COM NOVO VISUAL COM PRODUTOS DA MARMORARIA SOARES

João Francisco (foto), proprietário da Marmoraria Soares, informa que se você procura as mais belas pedras de mármore ou granito para dar o melhor acabamento em sua casa, em seu estabelecimento você encontra o local onde faz do corte das pedras ao acabamento. Ela pode vir acompanhada com produtos de qualidade da Tramontina, Gourmet e Tecnocuba. Além dos produtos Decorcolors, práticos e de fácil aplicação. A massa vem pronta para ser utilizada e proporciona uma experiência inédita, com cores e texturas exclusivas. Os produtos para o novo visual da sua casa estão na Marmoraria Soares. Rua Teófilo Andrade Gama, 1000, Tatuí. Fone: (15) 99198-1308.

PREÇOS BAIXOS SÓ NA AUTO PEÇAS SIQUEIRA

Wlamir Siqueira informa que a Auto Peças Siqueira está preparada para atender toda sua demanda. O grande estoque de peças para caminhões e automóveis, nacionais e importados, é o segredo de vender com preços baixos na Auto Peças Siqueira. com oficina própria cuida da manutenção do seu carro ou caminhão. As melhores marcas, pelos menores preços. Auto Peças Siqueira. Rua 11 de Agosto, 2040. Tatuí. Fones: (15) 3205-3007 e 99813-9484.

CONCORRA A UM IPHONE DO ROSAMEL SUPERMERCADO

No Rosamel Supermercado, a cada R$ 100,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um incrível iphone 11, com sorteio em agosto. No Rosamel você também encontra carnes frescas e saborosas, com maior variedade e ofertas tentadoras. Se você preferir pode reservar carne assada pronta para saborear com sua família. Está esperando o quê? Venha conferir as promoções do Rosamel Supermercado – Rua Teófilo de Andrade Gama, 1016, Tatuí. WhatsApp: (15) 99808-5712.