PREFEITURA DE TATUÍ ABRE CONCURSO

A Prefeitura de Tatuí comunica que teve início neste domingo (6/8) e segue até o dia 3 de setembro o período de inscrições para o Concurso Público nº 01/2023, que será realizado por meio da empresa Planexcon – Gestão Pública e Empresarial Ltda., com supervisão da Comissão Examinadora do Concurso, nomeada pela Portaria nº 650/2023. Há opções para 51 cargos públicos, distribuídos em mais de 65 vagas, entre os níveis de Ensino Fundamental e Superior, com salários a partir de R$ 1.592,77, mais o benefício da cesta básica, cujo valor é R$ 556,03. Os cargos são para as seguintes funções: agente de compras, arquiteto, assistente social, assistente técnico de acervo, cirurgião dentista – ESF (Estratégia Saúde da Família), cirurgião dentista especialidade em bucomaxilofacial, cirurgião dentista especialidade em endodontia, cirurgião dentista especialidade em estomatologia, cirurgião dentista especialidade em odontopediatria, cirurgião dentista especialidade em pacientes com necessidades especiais, cirurgião dentista especialidade em periodontia, cirurgião dentista especialidade em prótese dentária, dentista, contador, controlador interno – contador, controlador interno – jurídico, educador monitor guia, enfermeiro, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, fiscal ambiental, fisioterapeuta, jornalista, médico cardiologista, médico clínico geral, médico ESF (Estratégia Saúde da Família), médico gastroenterologista, médico ginecologista, médico mastologista, médico oftalmologista, médico pediatra, médico proctologista, médico psiquiatra, médico veterinário, nutricionista, professor de Educação Infantil, psicólogo especialista em Neuropsicologia, agente de organização escolar, assistente de programação, cuidador social, escriturário, fiscal, inspetor de alunos, técnico agropecuário, técnico ambiental, topógrafo, vigia patrimonial, auxiliar de cuidador social e frentista. As inscrições custam de R$ 12,49 a R$ 24,22, e devem ser realizadas, única e exclusivamente pela internet, no site da empresa organizadora do Concurso Público: www.planexcon.com.br. O edital completo do Concurso Público nº 01/2023 está disponível no link: https://bit.ly/3Kxwlv4. Já a prova objetiva está prevista para acontecer nos dias 19 e 26 de novembro de 2023 (domingos), em local e horário a serem definidos e oportunamente divulgados nos meios de comunicação oficiais da Prefeitura de Tatuí e na imprensa local. As inscrições devem ser realizadas pela Internet, no site da empresa organizadora do Concurso Público, até o dia 3 de setembro.

