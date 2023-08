MAESTRO E OSVL PARTICIPAM DE SHOW DE BETO LEE

Dia 29 de julho, o maestro tatuiano Adriano Machado regeu a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, em apresentação do espetáculo “Rita Lee por Beto Lee”, na casa de shows Vibra São Paulo, para uma plateia de quase três mil pessoas. Sua apresentação foi conjunta com Lee Marcucci (baixo), ex-Tutti-Frutti, Beto Lee (voz e guitarra), Debora Reis (vocal), Danilo Santana (teclado), Edu Salvitti (bateria) e Rogerio Salmeron (guitarra). Esses músicos, que não deixaram a plateia ficar com os pés no chão, participaram de shows de Rita Lee, a Rainha do Rock. A noite do rock contou com a participação das cantoras Fernanda Abreu e Luísa Sonza. O público pode vibrar e cantar com as músicas “Saúde”, “Lança Perfume”, “Ovelha Negra”, “Ando Meio Desligado”, “Agora Só Falta Você”, “On The Rocks”, “Mania de Você” e “Banho de Espuma”, dentre outras do repertório de Rita Lee. O convidado especial da noite foi Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, e pai de Beto Lee. O filho da cantora, durante o show, não poupou frases de carinho para se referir à sua mãe e a seu pai.

Adriano, do Conservatório

para a música brasileira

O Conservatório de Tatuí iniciou e continua a experimentar sua pior fase. Desde que o maestro Adriano Machado teve que deixar a Orquestra Sinfônica Paulista (OSP), uma das suas maiores criações na escola tatuiana. A música de Tatuí sempre atravessou fronteiras do Brasil e a cidade fazia jus ao cognome “Capital da Música”. Toda a metodologia musical, construída pelos diretores José Coelho de Almeida e Antonio Carlos Neves Campos, com auxílio de virtuoses da música clássica, foi destruída. Mas, a saída de Adriano Machado foi seu trampolim para o sucesso na Música Popular Brasileira e para o invejável currículo que hoje ostenta. Depois do Conservatório, começa a participar de projetos dos mais renomados artistas do País e exterior. E, nesta lista consta Alok, Roupa Nova, Fábio Jr, Vânia Abreu, Roberto Carlos, Bruno e Marrone, Fragmentos (Portugal), Jorge e Matheus, Matheus e Kauan, Sérgio Reis e Renato Teixeira (trabalho premiado com o Grammy Latino 2015) e participação no VGL (Vídeo Games Live). No entanto, o Conservatório ainda continua em seu coração. Em um comentário ao Jornal Integração, Adriano Machado acentua que “estamos com a OSVL a todo vapor. Temos mais de 50 shows até novembro, todos com bilheteria, e no mínimo 2.500 pessoas por apresentação. Mais de 150 mil ingressos até o fim do ano. Num futuro, se Deus permitir, vamos fazer um trabalho digno aqui em Tatuí”.