DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 5-8-2023

PREFEITO ENTREGA 581 MORADIAS EM TATUÍ
VEREADOR REQUER COMPROMISSO DA DRS COM HEMODIÁLISE
MAESTRO E OSVL PARTICIPAM DE SHOW DE BETO LEE
MINISTRO AGRACIADO COM COMENDA DE DIREITO DA USP
OS PECADOS DOS GOVERNANTES – GAUDÊNCIO TORQUATO
CERIMÔNIA DIVULGA VENCEDORES DO “PRÊMIO PAULO SETÚBAL”
ESCRITORA LANÇA LIVRO INFANTIL EM TATUÍ
GRANDE BANDA DO SERTÃO NA PRAÇA DA MATRIZ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – PUBLICAÇÕES DE JORNAIS DE 1910
NOTAS E NOTÍCIAS
CÂMARA APROVA CRÉDITO PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÂMARA ENTREGA TÍTULOS DE CIDADANIA
RIR – JARBAS SOBRAL NETO
PALAVRAS CRUZADAS
NOVELAS
COLUNA DE ESPORTES
EXPOSIÇÃO “FILHOS DE TATUÍ NO MUSEU
REGIÃO SEDIA COMPETIÇÃO DE FOGUETES
CANTORA DE RAP NO TEATRO DO CONSERVATÓRIO
RUA DA ALEGRIA EXIBE CARROS ANTIGOS
EVENTO COMEMORA 33 ANOS DO ECA
CANTOR NA FEIRA LIVRE DO MERCADO
COLUNA POLICIAL
FALECIMENTOS
JORNALISTA LANÇA LIVROS NO MUSEU
CHÁ DA EQUIPE FEMININA DO LIONS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAIS OFICIAIS
(Edital do Tatuiprev e edital de concurso da Prefeitura de Tatuí).
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