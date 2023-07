DIOCESE COMEMORA 25 ANOS DE INSTALAÇÃO

Bispo Dom Gorgônio celebra 25 anos de Ordenação Episcopal

No sábado (22), o bispo Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto presidiu missa na Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres, para comemorar os 25 anos de instalação da Diocese de Itapetininga (19/7) e de sua ordenação episcopal. A celebração contou com a presença de padres de todas as paróquias da Diocese e autoridades eclesiásticas convidadas.

PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE TATUÍ

A Prefeitura de Tatuí e o Museu Histórico “Paulo Setúbal” realizam de 1º a 8 de agosto, a 81ª Semana Paulo Setúbal. Este será o início das comemorações do 197º aniversário de Tatuí. Parte do evento tem como tema: “Tatuí… Guardo no coração, guardei sempre em minha saudade a recordação amorável da minha boa Terra Natal”, inspirado no capítulo V da obra “Confiteor”, do escritor tatuiano Paulo Setúbal.

Semana Paulo Setúbal

01/08, terça-feira – 20h

Cerimònia de divulgaçao dos vencedores do 21ª Prêmio Literário Paulo Setúbal – Contos – Crônicas e Poesias de Abrangência Nacional

Local: Teatro Procópio Ferreira

De 02 a 15 de agosto

De segunda a sexta das 09h às 17h

De segunda a domingo das 19h às 21h

EXPOSIÇÃO “Teus Filhos de Grandes Méritos”

Local: Centro Cultural “Jornalista Vicente Ortiz de Camargo” – Edifício Alvorada

03/08, quinta-feira, 09h

Lançamento Livro “Lagarta quer casa”

Bate Papo com Raquel Prestes

Local: Biblioteca Brigadeiro Jordão

03/08, quinta-feira – 19h

Premiação do Concurso Literário Paulo Setúbal – Abrangência Municipal

Lançamento do Tablóide do Museu

Homenagem a Dona Leila Sallum

Local: Teatro Procópio Ferreira

De 04 A 13/08 – das 10h às 20h

Feira de Artesanato “Capital da Música”

Associação Tatuiana de Artesãos

Local: Praça da Matriz

04/08, sexta-feira – 19h

Abertura da Exposição Vida e Obra de Expedycto Lyma

Curadoria Felipe Abramovictz

Local: Museu Histórico Paulo Setúbal

De 05 de agosto a 30 de setembro

De terça a domingo das 09h às 17h

Exposição Vida e Obra de Expedycto Lyma

Curadoria Felipe Abramovictz

Local: Museu Histórico Paulo Setúbal

04 /08, sexta feira às 15h00

“A PIPA E A FLOR – 1ª EDIÇÃO”

Local: APAE TATUI

Dia 04 /08, das 19h00 às 22:00 h

Oficina de Teatro para maiores de 16 anos

“A PIPA E A FLOR – 1ª EDIÇÃO”

Local: CEU das Artes “Fotógrafo Victor Hugo da Costa Pires”

05/08, sábado, das 08h às 18h

“Minha Terra tem arteira onde gosto de andar

3º Festival de Arte e Cultura

Liliana Rosa dos Reis

Local: Praça da Matriz

05/08, sábado, 11h

Música na Praça – especial 81ª Semana Paulo Setúbal

Big Band Grande Banda do Sertão

Local: Praça da Matriz

05/08, sábado, sessões 15h e 18h

“A PIPA E A FLOR – 1ª EDIÇÃO”

Local: CEU das Artes “Fotógrafo Victor Hugo da Costa Pires”

06/08, domingo, 09h às 13h

Rua Da Alegria Com Projeto Sorriso

Parceria Grupo Old Stop Carros Antigos

Local: Praça do Carroção

06/08, domingo – 09h30

Projeto Tradição e Raiz na Feira

Gabriel Dias

Local: Feira Livre Largo do Mercado

06/08, domingo às 11h00

“A PIPA E A FLOR – 1ª EDIÇÃO”

Local: CEU das Artes “Fotógrafo Victor Hugo da Costa Pires”

07/08, segunda, 19h00

Homenagem a Noel Rosa – Retrato Brasileiro e Jacque Falcheti – Show do álbum Outras Bossas

Coletivo Caju Cultura

Local: Centro Cultural “Jornalista Vicente Ortiz de Camargo” – Edifício Alvorada

Praça Martinho Guedes, 12

08/08, terça-feira, 14h

Lançamento Livro “Lagarta quer casa”

Bate Papo com Raquel Prestes

Local: Museu Paulo Setúbal

Programação Cultural

08/08, terça-feira, 15h

Ato em comemoração dos 25 anos da Unidade em Tatuí

Formatura do Bombeiro Educador

Local: Corpo de Bombeiros

Av. Domingos Bassi, 826 – Cecap, Tatuí – SP, 18271-330

09/08, quarta-feira

Publicação dos Resultado Final Editais Municipais de Cultura

• 01/2023 – Maria Ruth Luz

• 02/2023 – Carlos Ribeiro

• 03/2023 – Erasmo Peixoto

• 04/2023 – Celina Fiusa Araújo

• 05/2023 – Josué Fernandes Pires

09/08, quarta – 10h

Inauguração do Projeto Consultório na Rua – CnaR

Endereço: Rua 7 de Abril, travessa da Rua 15 de Novembro

09/08, quarta – 20h

Coro do Conservatório de Tatuí

Local: Teatro Procópio Ferreira

de 10 a 12 de agosto- 20h

Tatuí Rodeio Music

Tatuí 197 anos

Local: Recinto de Eventos do Lar Donato Flores

11/08 Sexta-feira – 08h30

Desfile Cívico em comemoração aos 197 anos de Tatuí

Tema: “Tens Filhos de Grandes Méditos e Justo que os louvemos”

Local: Rua XI de Agosto

De 11 a 31 de agosto

De terça a domingo das 09h às 17h

Setor Educativo apresenta

“Ontem e hoje – A importância da preservação!”

Local: Museu Paulo Setúbal

11/08, sexta-feira – a partir das 12h

AEROFEST 2023

Abertura: Paraquedista com a Bandeira do Brasil. Voos acrobáticos, Paraquedismo, Exibição dos voos em Planadores, Exibição de Aeronaves

Local: Aeroclube de Tatuí

11/08, sexta-feira – 19h

Happy Hour Musical

Banda Drone

Local: Praça de Alimentação

12/08, sábado, das 08h às 18h

“Minha Terra tem arteira onde gosto de andar

3º Festival de Arte e Cultura

Liliana Rosa dos Reis

Local: Praça do Museu

12/08, sábado, 11h

Música na Praça – Aniversário de Tatuí

Orquestra Sinfônica de Tatuí

Local: Praça da Matriz

12/08, sábado, 13h30

Futebol Solidário

13h30 – Jogo de Abertura

15h00 – Jogo das Estrelas

Local: Clube de Campo de Tatuí

12/08, sábado – 15h

Bate Papo sobre a Exposição Vida e Obra de Expedycto Lyma

Felipe Abramovictz

Local: Museu Histórico Paulo Setúbal

12/08, sábado – 18h

Espetáculo “Fantasminha Pluft” Projeto 3° Sinal

Produção/ Direção Geral: Cesar Santos

Local: CEU das Artes

14/08, segunda, as 20h

Lançamento do Livro e Noite de Autogrados de Willan Alexandre

Local: Museu Paulo Setúbal

15 e 16/08, terça e quarta-feira, 9h

Contação de Histórias – Resgata Cultura Popular – Semana do Folclore

Raquel Prestes, escritora

Local: Biblioteca Brigadeiro Jordão.

15/08, terça-feira, as 15h

Projeto Violão – área de Violão Erudito

Conservatório de Tatuí

Local: Museu Historico Paulo Setúbal

16/08 – quarta – 19h

Projeto Tradição e Raiz na Feira

Com a Caravana Show nos Bairros

Local: Praça Ayrton Senna

17/08, quinta, 18h

6ª Conferência Municipal de Cultura

Tema “Democracia e Direito à Cultura”,

Local: A definir

De 17 de agosto a 03 de setembro

Exposição Expressões em Mosaico

APAE

Local: Centro Cultural de Tatuí

18/08, sexta-feira – 19h

Noite da Seresta com Ternura – 10 anos

3º Festival de Arte e Cultura

Grupo Seresteiros com Ternura

Local: Museu Paulo Setúbal

19 e 20/08 Sábado e domingo – das 09h às 17h

8ª Edição do Tatuí Classic Car

Local: Centro Hipico de Tatuí

Rod SP 141 no Trevo da Ceagesp

19/08, sábado, das 08h às 18h

“Minha Terra tem arteira onde gosto de andar

3º Festival de Arte e Cultura

Liliana Rosa dos Reis

Local: Praça da Santa

19/08, sábado, 11h

Música na Praça

Pedro Paulo e Os Seresteiros de Tatuí

Local: Praça da Matriz

19/08, sábado, as 15h

“Paulo Setúbal, em versos, melodias e canções”

3º Festival de Arte e Cultura

Raquel Carpejani

Local: Praça do Museu

20/08, domingo – 09h30

Projeto Tradição e Raiz na Feira

Xonado

Local: Feira Livre Largo do Mercado

21/08, segunda, das 09h às 13h

Sebrae

Local: Praça Manoel Guedes – Museu

22/8, terça-feira, 14h

Contação de Histórias – Resgata Cultura Popular – Semana do Folclore

Raquel Prestes, escritora

Local: Biblioteca Brigadeiro Jordão.

25/09, sexta-feira – 19h

Happy Hour Musical

Mistura Brasil, Pedro Adilson

Local: Praça de Alimentação

26/08, sábado, das 08h às 18h

“Minha Terra tem arteira onde gosto de andar

3º Festival de Arte e Cultura

Liliana Rosa dos Reis

Local: Avenida das Mangueiras (Praça Olivio Junqueira)

26/08, sábado, 11h

Música na Praça

Banda Santa Cruz

Local: Praça da Matriz

26/08, sábado – 15h

Bate Papo sobre a Exposição Vida e Obra de Expedycto Lyma

Felipe Abramovictz

Local: Museu Histórico Paulo Setúbal

26/08, sábado – 15h

Espetáculo para bebês “Brun Blaà” Cia Catarsis de Jundiaí – Arte para Infância e Juventude

Local: CEU das Artes

26/08, sábado – Horário a Definir

Coreografando 1,2,3

3º Festival de Arte e Cultura

Ana Cristina Machado

Local: Teatro Centro Cultural de Tatuí – Edifício Alvorada

26/08 Sábado – 13h

27/08 Domingo – 08h30

6ª Etapa Paulista de Motocross

Local: Motodromo Altair Passerani Filho

Rua Rosalina Holtz de Paula, 136 – Inocoop

29/08 – Terça-feira, 9h e 14h

Contação de Histórias – Resgata Cultura Popular – Semana do Folclore

Raquel Prestes, escritora

Local: Biblioteca Brigadeiro Jordão

29/08, terça-feira, das 10h às 18h

Museu das Favelas de São Paulo

Programa Conexões Museus SP Local: Museu Paulo Setúbal

29/08, terça-feira – 17h

Roda de Choro

Conservatorio de Tatuí

Local: Espaço de Exposições Centro Cultural de Tatuí – Edifício Alvorada

30/08, quarta-feira, 14h

Pontos MIS – Oficina: CHARLIE CHAPLIN – A VIDA É COMÉDIA

Cássio Starling

Local: Museu Paulo Setúbal

30/08 quarta-feira, 12h00

“Vozes da Arte de Tatuí: Fortalecendo a Diversidade e a Representatividade por Meio de Entrevistas com Artistas Locais”

3º Festival de Arte e Cultura

Raul Galhego da Silva

Local: canal do YouTube do Museu Paulo Setúbal

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 29-7-2023

PAPA FRANCISCO FELICITA DIOCESE DE ITAPETININGA

“VOZES DA SÃO MARTINHO” DEFENDE PATRIMÔNIO HISTÓRICO ABANDONADO

O NÓ, O OVO E LULA – GAUDÊNCIO TORQUATO

ARTIGO DO MINISTRO CELSO DE MELLO

PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE TATUÍ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1910

CÂMARA APROVA PROJETO DE CORREÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VEREADORA RENUNCIA AO MANDATO

TATUÍ REGISTRA CASO DE DENGUE HEMORRÁGICA

EVENTO REÚNE MULHERES EMPREENDEDORAS EM TATUÍ

AUDIÊNCIA PÚBLICA REVISA PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA DE ESPORTES

PEÇA DE RUBEM BERTA ENCENADA EM TATUÍ

MÚSICA NA PRAÇA PRESTA HOMENAGEM AO ROCK

CEU DAS ARTES RECEBE MOSTRA ARTÍSTICA

FESTIVAL DE TEATRO COM NOVE APRESENTAÇÕES NO FIM DE SEMANA

PROJETO APRESENTA BANDA DE ROCK

BIBLIOTECA ABRE ESPAÇO PARA JOGOS DE TABULEIRO

TATUÍ RECEBE CERTIFICADO DE MUNICÍPIO RESILIENTE

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

PREFEITURA DIVULGA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura Municipal de Tatuí).