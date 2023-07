DIRETOR  DA DRS DE SOROCABA PODE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO CLÍNICA DE HEMODIÁLISE DE TATUÍ

Na segunda-feira (17), Carlos Eduardo Ribeiro de Moura, diretor da Diretoria Regional de Saúde de Sorocaba (DRS), após fazer uma vistoria na Clínica de Hemodiálise de Tatuí, comprometeu-se com o proprietário dr. Alcy Weller Ferrari, em utilizar o local para tratar 130 pacientes com doença renal crônica. Na visita estavam presentes os vereadores Antonio Marcos de Abreu e Renan Cortez, secretária Roseli de Fátima Mochi (Saúde) e pessoas ligadas à clínica e Secretaria Municipal de Saúde.

Dr. Alcyr Weller Ferrari investiu milhões de reais em uma moderna Clínica de Hemodiálise no Jardim Thomaz Guedes, em Tatuí. As máquinas que filtram o sangue são as únicas chances de sobrevivência para cerca de 130 pacientes de Tatuí, com doença renal crônica. Os doentes de Tatuí têm que deslocar para outras cidades, três vezes por semana, e alguns aparelhos estão a mais de 100 quilômetros de distância.

Uma recente reportagem exibida no Jornal Nacional, da Rede Globo, mostra que o problema mais grave e urgente é a falta de equipamentos e de vagas para sessões de hemodiálise, que se agrava no Brasil. Especialistas classificam o momento como grave crise humanitária.

Clínica tem que treinar e contratar equipe

O dr. Alcyr Ferrari disse ao Jornal Integração que colocar uma clínica de hemodiálise em funcionamento demanda em treinamento de pessoal especializado e passar por todos os trâmites burocráticos que devem ser exigidos pelo Departamento Regional de Saúde de Sorocaba. O médico nefrologista é assessorado por pessoal conhecedor do assunto e se entusiasma com a proposta feita pelo diretor dr. Carlos Eduardo Ribeiro de Moura. O proprietário diz que este é o primeiro passo para o credenciamento definitivo pelo Ministério da Saúde. E a clínica tem capacidade para atender, em sua plenitude, cerca de 240 pacientes.

Uma verdadeira batalha

Não era para ser tão trabalhoso o credenciamento de uma clínica que vai beneficiar os doentes de Tatuí. O vereador Antonio Marcos de Abreu, desde que era presidente da Câmara, abraçou esta causa e fez inúmeras intervenções na tribuna da Câmara e requerimentos, solicitando a abertura da clínica de hemodiálise, pronta desde 2019.

Na semana passada, o deputado federal Carlos Zarattini (PT), a pedido de suas correligionárias Glaúcia e Carla Moura, se colocou à disposição para solicitar o credenciamento da clínica de nefrologia de Tatuí. Zarattini já havia feito contato com o Ministério da Saúde, munido de descrição da clínica e de requerimentos já apresentados pelo vereador Antonio Marcos de Abreu, na Câmara Municipal de Tatuí. Na quarta-feira (12), o parlamentar deu uma resposta alentadora e positiva para o andamento do processo no Ministério da Saúde. Na segunda-feira (17), a secretária Roseli de Fátima Mochi (Saúde) conversou com o deputado por telefone e Zarattini aguarda apenas um ofício da Prefeitura de Tatuí, para intervenção direta junto ao Ministério da Saúde.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 22-7-2023

DIRETOR DO DRS PODE COLOCAR HEMOLIÁSE EM FUNCIONAMENTO

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL TRADUZIDA PARA LÍNGUA INDIGENA

ATRIZ TATUIANA ABRE FESTIVAL ESTUDANTIL DE TEATRO

DESFILE DE ANIVERSÁRIO IRÁ HOMENAGEAR PERSONAGENS DE TATUÍ

ANIVERSÁRIO TERÁ MOSTRA DE DANÇA

COLUNA POLICIAL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1910

ENCONTRO DESTACA EMPREENDEDORISMO EM TATUÍ

PREFEITO SOLICITA TREVO DE ACESSO PARA TATUÍ

MUSEU COM EDIÇÃO DE NOITE DA SERESTA

MÚSICA PERUANA NA PRAÇA DA MATRIZ

UNIDADE MÓVEL DO SEBRAE EM TATUÍ

PARÓQUIA PROMOVE ARRAIÁ DAS ROSAS

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COLUNA DE ESPORTES

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

FALECIMENTOS

FEIRA TROCA DE LIVROS NA PRAÇA DA MATRIZ

FEIRA DE ARTESANATO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Relatório de Gestão Fiscal e atos oficiais da Prefeitura de Tatuí e Ato do Tatuiprev).