PRÉ-CANDIDATOS ARTICULAM PARTIDOS PARA ELEIÇÃO DE 2024

Os pré-candidatos a prefeito de Tatuí já começaram a se articular politicamente para as eleições municipais de 6 de outubro de 2024. Faltam apenas 15 meses para a disputa da cadeira do Poder Executivo e a mira está em arrebanhar apoio das agremiações políticas.

O prefeito Miguel Lopes, que já declarou que é candidato à reeleição, e conta com o apoio do PSD, Republicanos, MDB, Podemos e Cidadania. Alessandra Vieira de Camargo Teles, com articulação do ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, ingressou no Partido Progressista (PP). As siglas partidárias que devem apoiá-la são PSDB, Avante, União Brasil e o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin e Márcio França.

No entanto, duas questões partidárias ainda devem ser resolvidas. O PL, partido de Jair Bolsonaro, pode mudar o diretório municipal em Tatuí. Nos bastidores, a informação é que a presidência desta agremiação política é pleiteada pelo Bispo Nilto. E o segundo impasse está do PSDB, que apoia Alessandra, e o Cidadania que, em âmbito municipal, se alinha com o prefeito Miguel Lopes. Estes dois partidos compõem a “Federação PSDB CIDADANIA”, válida por quatro anos. Ambos têm diretórios municipais em Tatuí e, pelo estatuto, a formação de Federação “tem por objetivo a atuação política conjunta, como se um único partido fosse, inclusive nos processos eleitorais em todos os níveis (federal, estadual e municipal).

Outro partido que deve lançar candidato a prefeito é o Partido dos Trabalhadores (PT). O nome que se cogita é Eduardo Sallum, presidente da Câmara Municipal de Tatuí.

Vereadores podem mudar de sigla

A “janela partidária” faz parte do Calendário Eleitoral e permite que os parlamentares (deputados e vereadores), no curso do mandato, “mudem de partido durante trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição”. Em 2024, é de 8 de março a 2 de abril, prazo que antecede as eleições, para que vereadores possam mudar de partido político. Fora deste período, o parlamentar que mudar de partido, corre o risco de perder o mandato por infidelidade partidária, se não apresentar uma justa causa.

A Câmara Municipal de Tatuí é composta por 17 vereadores. De acordo com o artigo 22-A, Parágrafo Único, Inciso III, durante 30 dias, estes vereadores têm oportunidade de mudar de partido. E se isso ocorrer, o quadro político de Tatuí, até agora desenhado, pode modificar. Por enquanto, é prematuro prever o que pode ocorrer com os apoios partidários do prefeito Miguel Lopes e de sua oponente Alessandra. Tudo deverá ficar mais claro após o dia 6 de abril de 2024.

