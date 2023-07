TATUÍ CELEBRA REVOLUÇÃO PAULISTA DE 1932

O Museu Histórico “Paulo Setúbal” realiza de 9 a 31 de julho, atividades para celebrar a “Revolução Constitucionalista de 1932”.

O objetivo é identificar as razões pelas quais se iniciou esta Revolução e compreender as suas consequências. Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao dia 9 de julho (data em que se iniciou o Movimento Constitucionalista), conhecer a história sobre esta Revolução em Tatuí é um dos objetivos para observar os objetos do acervo do Museu “Paulo Setúbal”.

Esta importante parte histórica do Museu está instalada no subsolo. Quando era cadeia pública, neste local eram colocados os alcoólatras de Tatuí e denominava-se jocosamente de “porão”. É neste local que estão expostos objetos dos tatuianos que participaram de conflitos armados na Itália, na 2ª Guerra Mundial e na Revolução de 1932. Estas relíquias históricas foram coletadas por Nilzo Vanni, o primeiro tatuiano preocupado em organizar um museu na cidade. No entanto, muitas preciosidades foram mal conservadas e algumas estão completamente inutilizadas.

A direção do museu informa que na visita ao tema “Revolução Constitucionalista”, o público terá acesso a um espaço com jornais antigos, fotos e algumas peças usadas pelos combatentes. Pode também ser apreciada uma cronologia que esclarece a história da Revolução de 1932. Pode ainda ser visto o “túnel da Mantiqueira”. Nesse local ocorreu um dos maiores embates da guerra. Ele está situado entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo, ponto estratégico durante os confrontos entre os revolucionários. O túnel foi bloqueado por uma locomotiva no lado paulista, evitando o envio de tropas e mantimentos.

As atividades acontecerão de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Os grupos interessados em agendamento podem entrar em contato pelos e-mails educativo.paulosetubal@gmail.com ou museupaulosetubal@gmail.com.

O Museu Histórico “Paulo Setúbal” está na Praça Manoel Guedes, 98, Centro. Mais informações pelo fone: (15) 3251-4969.

