TATUÍ COM 123.972 HABITANTES

Nesta quarta-feira (28), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o município de Tatuí conta com 123.972 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico, realizado em 2022. A cidade teve um aumento populacional de 15,48% em relação ao último recenseamento oficial, realizado em 2010. Com este índice populacional, o município ocupa a 64⁰ posição no estado de São Paulo e o 245. índice demográfico no Brasil.

O estado de São Paulo conta com 44.420.450 habitantes, com crescimento de 7,65% em relação ao Censo de 2010. E o Brasil possui 203.062.512 habitantes. O crescimento populacional brasileiro teve alta de 6,45%, índice abaixo da estimativa oficial, comparada ao Censo realizado em 2010, último realizado pelo IBGE.