ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O PROUNI

Estudantes devem ficar atento aos prazos e condições para obter bolsas parciais, integrais e financiamento estudantil



Os estudantes que pretendem cursar uma graduação superior, que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e buscam auxílio para custear as mensalidades nas universidades privadas devem ficar atentos aos prazos de inscrição do Prouni e FIES.

As inscrições do Prouni do segundo semestre vão de 27 a 30 de junho. O Programa Universidade para Todos concede bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica para alunos sem diploma de nível superior. Ao concluir a formação, o educando não deve nada ao governo e nem à instituição de ensino.

Já o FIES terá as inscrições abertas de 04 a 07 de julho de 2023. O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior não concede bolsas de estudo, mas atua como um empréstimo do Governo Federal. Ao concluir a formação, o beneficiário terá que devolver o valor investido de maneira parcelada, sem juros e começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda.



Apoio fundamental

“É inquestionável a importância da educação no desenvolvimento de um país. Sabemos que muitos estudantes não têm acesso ao ensino superior, principalmente em função das condições socioeconômicas. Por isso, esses programas do governo podem proporcionar uma ótima oportunidade de acesso à graduação”, explica a diretora de Gestão Acadêmica do Centro Universitário Integrado, Luciana Pontes.

Foi o que aconteceu com a estudante do Noroeste do Paraná, Joana Vilas Bôas, acadêmica de Medicina no Centro Universitário Integrado. “Medicina sempre foi um sonho para mim, mesmo sendo distante da minha realidade. Tentei por três anos e consegui por meio do Prouni”.

Graças ao Programa Universidade para Todos, Joana está conseguindo realizar o desejo de estudar numa instituição que oferece ensino de qualidade e sem precisar se mudar para outra cidade Bolsas, vagas e inscrições

Atento a esses benefícios governamentais, o Centro Universitário Integrado vai ofertar bolsas de estudos completas (de 100%) e parciais (de 50%) via Prouni. Os subsídios valem para 13 cursos presenciais – incluindo Direito e Medicina – e mais nove na metodologia de ensino EAD que podem ser feitos nos polos de Campo Mourão, Goioerê e Terra Boa (PR).

A instituição também possibilita ingresso pelo FIES. A quantidade de vagas e os cursos atendidos serão definidas pelo Governo Federal e divulgadas na abertura do processo seletivo.

As inscrições do Prouni devem ser feitas exclusivamente pelo site https://acessounico.mec.gov.br/prouni e as do FIES somente no https://acessounico.mec.gov.br/fies/

Requisitos para o Prouni

Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do ENEM, realizada antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação e nem ter participado do exame na condição de treineiro.

Quem pode participar do Prouni

O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo para obter a bolsa integral que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos.



Para participar do Prouni é preciso atender a pelo menos uma das seguintes condições:

– tenha cursado:

-o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

-o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

-o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

-o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista; e

-o ensino médio integralmente em instituição privada, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista;

-seja pessoa com deficiência, na forma prevista na legislação; e

-seja professor da rede pública de ensino, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica. Neste caso não é aplicado o limite de renda exigido aos demais candidatos



Requisitos para o FIES

Poderá se inscrever o candidato que tenha participado do ENEM a partir de 2010, tenha obtido média igual ou superior a 450 pontos e nota maior do que zero na redação.



Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 salários mínimos e não ter financiamento do FIES ativo.



Quem pode participar do FIES

Os interessados devem ir ao Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, vincular uma conta GOV.BR e preencher as informações.



Depois é preciso acompanhar o processo seletivo e ficar de olho na data em que sairá a aprovação de chamada única. Após o resultado, verifique as datas de complementação de inscrição para chamada única e lista de espera no site oficial do Ministério da Educação. Foto: Cookie_studio-Freepik