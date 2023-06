CAMPINAS CAMPEÃ DE ATLETISMO NOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE

Nas fotos, as equipes masculina e feminina de Campinas recebem troféus.

Nesta terça-feira (27), Campinas sagrou-se campeã no Atletismo, nas categorias masculino e feminino, nos Jogos Abertos da Juventude, realizados no Centro Esportivo “Major Magalhães Padilha”, na Rua Professor Oracy Gomes, em Tatuí.

Jogos que começaram “aos trancos e barrancos”, teve um final satisfatório na pista de atletismo, com muitas improvisações. As provas de atletismo consumiram dois dias dos Jogos Abertos, na segunda-feira (26) e terça-feira (27). Na manhã da finalização destas competições, atletas disputaram salto triplo, revezamento 4×400 e salto com vara. Os boletins oficiais devem ser divulgados nesta terça-feira, no período noturno, quando se encerram as competições de outras modalidades.

No Atletismo Masculino a cidade campeã foi Campinas, com 88 pontos, em segundo lugar Pindamonhangaba, com 66 pontos e Araçatuba, com 59 pontos. No Atletismo Feminino o município campeão também foi Campinas, com 89 pontos, seguido de Barra Bonita, 69 pontos, e Marília com 67 pontos. Os primeiros colocados foram agraciados com troféus. Os jogos são disputados por equipes campeãs em cada modalidade nas fases sub-regionais e regionais, dentro das 14 regiões esportivas estaduais: Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Grande São Paulo, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Os Jogos Abertos da Juventude, este ano realizados em Tatuí, no período de 24 de junho a 1º de julho, são parte do calendário oficial de competições e eventos da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Ao todo reúne mais de quatro mil atletas na cidade sede e, nesta terça-feira, os participantes do Atletismo já voltam para suas cidades. Estes jogos foram criados em 1983, com o objetivo de gerar oportunidades para jovens desenvolverem seu potencial esportivo e propagarem a prática das diversas modalidades esportivas. O esporte melhora a saúde, mental e física, valoriza os conceitos de disciplina e das técnicas de cada modalidade. A competição busca também promover o intercâmbio social e esportivo e faz surgir novos valores no panorama desportivo nacional.

SECRETÁRIO DE ESPORTES FALA

SOBRE DESENCONTROS NOS JOGOS

Douglas Dalmatti Alves de Lima (Buko), secretário municipal de Esportes de Tatuí, falou com a reportagem do Jornal Integração e teceu considerações a respeito de reclamações de atletas, técnicos e dirigentes sobre problemas pontuais, como atraso no serviço de alimentação, pista de atletismo e outros pormenores que foram divulgados pela grande imprensa e jornais das cidades participantes.

Douglas confirma que a Secretaria Estadual de Esportes enviou R$ 876.371,66 para a realização dos jogos. No entanto, ele faz uma observação. Esta verba não pode ser aplicada em compra de materiais permanentes, como colchões para saltos, tela para arremessos e melhorias na qualidade do piso da pista de atletismo. Uma das reclamações dos atletas é que a pista foi pavimentada com moinha de pedra e cimento. E deveria ser aplicado carvão mineral, exigência para o bom desempenho dos atletas. Um caminhão de carvão custaria R$ 30 mil e só seria encontrado em Santa Catarina. A Prefeitura de Tatuí optou por investir apenas R$ 1.200,00 e adquiriu dois caminhões de moinha, espalhados pela pista.

Buko ainda explica sobre os desencontros que surgiram no serviço de alimentação. Diz que o problema foi gerado pela empresa que venceu a licitação e este fato negativo repercutiu em toda a imprensa. Técnicos de atletismo estavam dispostos em abandonar a competição. Em uma reunião, no sábado (24), Eronides dos Santos, em um apelo emocionado, convenceu a todos que as provas poderiam ser realizadas, mas precisava da união de todos para solucionar os problemas. O secretário de Esportes afirma que o serviço de alimentação ocorreu na licitação. A empresa vencedora foi contratada por R$ 200 mil. Poderia ser maior a importância e a Prefeitura de Tatuí tem que devolver R$ 113 mil para a Secretaria Estadual de Esportes. Com a confusão generalizada, o secretário diz que foram abertas duas novas cozinhas, em outras escolas, e solucionou em parte esta grave questão. Buko disse também que estava ciente do reflexo político para o prefeito Miguel Lopes. Lembra que na reunião de secretários, na segunda-feira (26), já havia adiantado aos seus pares, sobre os questionamentos que deverão responder, principalmente, da Câmara Municipal de Tatuí.