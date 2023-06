VEREADOR QUESTIONA SE A SUSTENIDOS CUMPRE DECRETO ESTADUAL

Vereador Antonio Marcos questiona formação da Orquestra Sinfônica Paulista. Na foto, o conjunto instrumental em sua antiga formação.

Na segunda-feira (5), o vereador Antonio Marcos de Abreu (PSDB) voltou a questionar a “OS Sustenidos”, gestora do Conservatório de Tatuí. Em requerimento à diretora executiva da Sustenidos, Alessandra Costa, o parlamentar apresenta três perguntas sobre a Orquestra Sinfônica e o Coro do Conservatório. Na primeira, Marcos quer saber como está a composição desses grupos, enumerando e descrevendo seus integrantes; na segunda, deseja saber como funcionam esses grupos e, na terceira, quais e quantas foram as apresentações desses grupos artísticos neste ano.

As perguntas feitas pelo vereador Antonio Marcos têm pertinência. De acordo com decreto estadual, editado pelo governador Abreu Sodré, o Conservatório tem uma metodologia própria para o ensino musical. Os grupos artísticos são os primeiros passos para a profissionalização dos alunos. Sempre foi utilizado este modelo didático para que alunos possam atuar, depois de formados, em orquestras sinfônicas e grupos musicais de alto nível.

A Orquestra Sinfônica do Conservatório sempre foi composta por 70% de professores e 30% de alunos. Os formandos, ao atuar ao lado de profissionais de instrumentos musicais, adquiriam experiência notável. Cerca de 20% dos músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) são tatuianos e que se formaram no Conservatório. Esta orquestra tem projeção nacional e suas apresentações ocorrem na Sala São Paulo, na Capital. Dentro do projeto musical da Sustenidos, a orquestra do Conservatório deve ser composta somente por alunos. Esta metodologia, além de descaracterizar o alto nível de ensino musical que sempre norteou a filosofia do Conservatório, reduz os grupos musicais ao amadorismo.

O vereador Antonio Marcos de Abreu, na justificativa, explica que “é procurado por diversos munícipes com relação a estes questionamentos”. Lembra também que “a Orquestra Sinfônica e o Coro do Conservatório de Tatuí são grupos artísticos que estão delineados no Decreto Estadual nº 52.687/1971 (Dispõe sobre o novo Regulamento do Conservatório Dramático e Musical ‘Dr. Carlos de Campos’ de Tatuí), especificamente nos artigos 116, VI e 116, VII, onde se denota que tais grupos serão organizados, mantidos e desenvolvidos por esta instituição de música”.

O parlamentar cita ainda trecho do Regimento Escolar, disponível no site do Conservatório, especificamente no “link 1”, onde se encontra a descrição dos dois grupos artísticos questionados:

“A Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí foi criada em 1985 e tem 57 integrantes. Tem como objetivo propiciar a bolsistas uma ampla experiência do repertório sinfônico e uma antevisão de um possível ambiente de trabalho. Já recebeu regentes convidados (as) consagrados (as), como Roberto Tibiriçá e Gottfried Engels. Dentre as pessoas solistas convidadas, estão Alex Klein, Fabio Cury, Rosana Lamosa, Emmanuelle Baldini, entre outros”.

“O Coro do Conservatório de Tatuí foi fundado em 1988. O grupo reúne 21 vozes e oferece a estudantes uma ampla experiência do ambiente profissional voltado para a atividade coral. O Coro realiza apresentações importantes de repertório a capella, música brasileira, repertório sinfônico e óperas. Uma das características marcantes do grupo é o destaque dado à interpretação cênica das músicas”.

E acrescenta que “o Conservatório de Tatuí, escola de música de excelência, reconhecida mundialmente, precisa manter sua cultura e tradição ativa, pois esta escola é fruto de um trabalho árduo de inúmeras autoridades, profissionais, população tatuiana e associações de amigos, desde sua gênese”.

