SUSTENIDOS PRIVILEGIA O SILÊNCIO EM QUESTIONAMENTO DA CÂMARA

Vereador Eduardo Sallum (PT), presidente da Câmara, apresenta requerimento e questiona gestão da Sustenidos. Vereador Antonio Marcos de Abreu (PSDB) também questiona a organização social.

Na segunda-feira (29), a Câmara Municipal de Tatuí aprovou por unanimidade requerimento do vereador Antonio Marcos de Abreu (PSDB) com três perguntas à “Sustenidos”, administradora do Conservatório de Tatuí. O Jornal Integração enviou os questionamentos à direção da escola de música. Em relação às perguntas da Câmara, a organização social preferiu privilegiar o silêncio e justifica que “ainda não teve acesso ao requerimento e aguarda o recebimento do ofício para analisá-lo na íntegra e fornecer as respostas de forma precisa e completa”. E continua sua explicação, “em relação aos questionamentos apontados pelo Jornal Integração”, onde tenta esclarecer os pontos da matéria levantados pelo semanário. A íntegra das perguntas do vereador Antonio Marcos de Abreu, que constam do requerimento aprovado, estão transcritas “ipsis litteris” abaixo:

1 – Com relação aos grupos musicais, quantos e quais estão atualmente ativos e quantos eram nos anos de 2022 e 2021?;

2 – Existe previsão para diminuição dos grupos musicais ou de redução de seus membros ou professores?;

3 – Quanto às horas/aulas vagas, seus professores recebem quando os alunos não comparecem, como funciona esse procedimento?

Na justificativa, Antonio Marcos destaca que está sendo procurado por diversos munícipes, com relação a estes questionamentos. Lembra que “o Conservatório de Tatuí, escola de música de excelência, reconhecida mundialmente, precisa manter sua cultura e tradição ativa, e tais fatores causam espanto e temor perante a comunidade local”. E completa: “esta escola é fruto de um trabalho árduo de inúmeras autoridades, profissionais, população tatuiana e associações de amigos, desde sua gênese”.

Jornal Integração também questiona

O Jornal Integração recebeu informações que os professores estão apreensivos com um possível corte nas horas vagas. Se o aluno não vier trancar matrícula ou desistir do curso, o professor, na hora vaga, tem que sair da escola, para depois voltar. Esta informação causa uma reação negativa e consta apenas de especulações. No entanto, a direção do Conservatório ainda não confirmou e a medida causa preocupação entre o quadro docente. Outra questão que está pendente é a ideia de diminuir os grupos do Conservatório. Este semanário encaminhou os questionamentos à diretora Claudia Freixedas, Superintendente Educacional da Sustenidos, para que ela explique se estes fatos vão realmente ocorrer. Em sua missiva, a responsável pela organização social em Tatuí dá as respostas, transcritas no ofício abaixo:

Resposta à solicitação

Prezado Sr. Diretor do Jornal Integração

A Sustenidos Organização Social de Cultura ainda não teve acesso ao referido requerimento. A direção aguardará o recebimento do ofício para analisá-lo na íntegra e fornecer as respostas de forma precisa e completa.

Em relação aos questionamentos apontados pelo Jornal Integração, esclarecemos:

• Não há previsão de redução dos Grupos Artísticos e Pedagógicos do Conservatório de Tatuí. Pelo contrário: em nossa gestão, foram criados 17 novos grupos. A relação de grupos está disponível em nosso Regimento Escolar (https://bit.ly/3KtoOuX).

Grupos 2021 2022 2023

Grupos Artísticos 10 10 10

Grupos Pedagógicos 27 42 44

O não comparecimento de estudantes matriculados às aulas agendadas não acarreta desconto sobre o pagamento dos professores – eles recebem normalmente. Destacamos que o contrato com docentes prevê a remuneração pelas horas trabalhadas. No início de cada período letivo, o Conservatório de Tatuí realiza Processos Seletivos de Estudantes para garantir o preenchimento de todos os horários disponíveis e reabre as inscrições quantas vezes forem necessárias enquanto houver vagas remanescentes para garantir que seja cumprida a meta mínima de estudantes matriculados.

Desde o início da gestão Sustenidos, mais de 7.500 estudantes foram atendidos no Conservatório de Tatuí. Neste período, foram realizados cerca de 1.500 eventos, com público que ultrapassa 400 mil pessoas. Foram oferecidos 75 cursos regulares, além de 40 cursos livres e 24 cursos de aperfeiçoamento implementados para atender novas audiências. Destacamos, ainda, a retomada do Festival Estudantil de Teatro do Estado de São Paulo, depois de um hiato de sete anos. Números que demonstram o compromisso da gestão da Sustenidos em manter o Conservatório de Tatuí como uma escola de excelência e que traz acesso à cultura para Tatuí e região.

Atenciosamente,

Sustenidos Organização Social de Cultura

