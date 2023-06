MINISTÉRIO ATUALIZA TATUÍ NO MAPA DO TURISMO  

Capela de São João do Benfica, marco da

fundação de Tatuí e um dos pontos turísticos do município.

O Ministério do Turismo divulgou a classificação de Tatuí dentro do “Mapa do Turismo Brasileiro” de 2023, que classifica os municípios de acordo com suas vocações turísticas ou com o impacto do setor de viagens. Tatuí está na categoria “C”, a terceira classe entre cinco existentes. Ao lado de Boituva, são as melhores cidades classificadas da Microrregião Turística “Raízes do Interior Paulista”.

A classificação é baseada em alguns critérios, como a quantidade de estabelecimentos de hospedagens e de empregos, a estimativa de visitantes domésticos e internacionais e a arrecadação de impostos federais nos meios de hospedagens. De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério do Turismo, Tatuí contabilizou na última apuração, antes da pandemia da Covid-19, 73.269 turistas domésticos, 1.798 turistas internacionais, oito estabelecimentos de hospedagem e a arrecadação de mais de R$ 1,5 milhão em impostos federais nos meios de hospedagens.

O Ministério, através do Programa de Regionalização do Turismo e de seus interlocutores estaduais, certificou também o Conselho Municipal de Turismo de Tatuí (COMTUR), reconhecendo e registrando o órgão no Sistema de Informações do MTur. O Mapa tem como objetivo auxiliar os gestores municipais a identificar o desempenho da economia do turismo em suas cidades, para que políticas assertivas em prol do desenvolvimento do setor sejam criadas.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 3-6-2023

CÂMARA QUESTIONA SUSTENIDOS NA GESTÃO DO CONSERVATÓRIO

SUSTENIDOS PRIVILEGIA O SILÊNCIO EM INDAGAÇÕES DE VEREADOR

ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONDE AO JORNAL INTEGRAÇÃO

DESTAQUES

TRANSFORMAÇÃO DA EIRELI REPERCUTE NOS TRIBUNAIS

LINCOLN JURA PELO GARFO DE NETUNO QUE NÃO QUER SER PREFEITO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE JUNHO DE 1910

BISPO PRESIDE MISSA DE CORPUS CHRISTI EM TATUÍ

BANDA REVOLTRIO NA PRAÇA DA MATRIZ

EVENTO COMEMORA DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

TATUÍ SEDIA ENCONTRO DE MAMULENGO

APLICAÇÃO DA VACINA BIVALENTE COM BAIXA PROCURA EM TATUÍ

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

COLUNA DE ESPORTES

ASILO DE TATUÍ PROMOVE FESTA DA CARIDADE

COLUNA POLICIAL

FALECIMENTOS

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS (OFERTAS ESPECIAIS E SERVIÇOS)

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Balancente da Casa de Apoio ao Irmão de Rua São José e Edital do Fórum da Comarca).

Publicidade