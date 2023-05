PT ENCOLHE EM TATUÍ

Grupo político de Gonzaga é o mais bem estruturado em Tatuí.

Foto do jornalista José Reiner Fernandes

Nesta quinta-feira (25), o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Tatuí (Kelvin), enviou carta à redação do Jornal Integração e aponta uma incorreção cometida pelo semanário. Agradecemos ao presidente por ler o jornal e estar sempre bem informado. Em resumo, ele alerta que quando citamos o dr. Lincoln como o mais votado a prefeito da história do PT em Tatuí, envia um resultado de outra eleição e afirma que o mais votado foi o candidato Paulo Borges. Diante deste interesse de o diretório municipal em analisar o seu desempenho eleitoral, consultamos dados oficiais da Justiça Eleitoral. Chegamos à conclusão que, desde sua fundação na cidade, o pior desempenho eleitoral desta agremiação política foi na eleição de 2022. Vejam os números matemáticos, que revelam a verdade:

1992 – Colégio Eleitoral: 46.044 votos – Dr. Lincoln – 6.458 (14,22%)

2004 – Colégio Eleitoral: 66.962 votos – Paulo Borges – 10.647 (16,11%)

Eleito Luiz Gonzaga (PSDB) com 30.080 votos (45,26%)

2022 – Colégio Eleitoral: 92.635 votos – Eduardo Sallum (apoio do diretório municipal para deputado federal) – 6.312 votos (6,81%)

Obs: O candidato Paulo Borges deixou o PT para ingressar no PCdoB. Tudo leva a crer que o fato que o influenciou foi a forma negativa como o Partido dos Trabalhadores (PT) aparecia na mídia. Mensalão, Petrolão, Lava Jato, etc., etc. etc..

ABAIXO A ÍNTEGRA DA CARTA À REDAÇÃO

CARTA AO INTEGRAÇÃO

Aqui é o Kelvin, estou presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Tatuí e quero agradecer o destaque dado à visita do Ministro da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha, reservando a primeira página do semanário Integração, em reconhecimento ao principal acontecimento e principal notícia do final de semana em Tatuí.

Agradecimento feito, quero apontar uma incorreção na matéria em questão, publicada na edição de número 2232, de 20 de maio, para esclarecimento dos muitos fiéis leitores do jornal.

A matéria afirma que o Dr. José Rubens do Amaral Lincoln, advogado dos mais conceituados e que muito honrou e honra nosso partido, foi o mais votado como candidato a prefeito da história do PT em Tatuí, na eleição de 1992.

Tenho a certeza de que não houve nenhuma intenção de desmerecer nem o PT, muito menos a figura honrada de um dos maiores advogados e filho da nossa cidade.

Creio que foi só um equívoco a que todos estamos sujeitos.

Esclarecendo o fato que faz parte da história de Tatuí, o candidato a prefeito pela nossa legenda mais votado, também motivo de orgulho para todos os petistas, foi o médico Dr. Paulo Borges, que serviu a nossa população também como vereador e secretário municipal.

Em 2004, como candidato a prefeito de Tatuí, Dr. Paulo Borges obteve 10.647 votos ou 20,69% dos votos válidos.

Sendo o que tinha a elucidar, renovo minha manifestação de apreço ao senhor e ao seu semanário.

Saudações petista.

