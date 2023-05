MINISTRO VISITA TATUÍ E PARLAMENTAR REIVINDICA APARELHO PARA A SANTA CASA

Vereador Marcos de Abreu e ministro Alexandre Padilha

No sábado (13), Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, visitou cidades da região e se reuniu com lideranças regionais na Câmara Municipal de Tatuí. Padilha foi recebido pelo vereador Eduardo Sallum (PT), presidente do Poder Legislativo tatuiano.

O ministro tratou de temas referentes à agenda federativa para a região, como as principais necessidades do estado no processo de retomada de crescimento. O programa Minha Casa Minha (MCMV) é uma das prioridades na distribuição de recursos. Ao discorrer sobre os projetos do Governo Federal, Padilha exalta que o presidente Lula quer lançar, em breve, um plano de investimento em infraestrutura, com o objetivo de gerar crescimento, para enfrentar gargalos e reduzir desigualdades sociais. Estiveram presentes vereadores da região e Rodolfo Hessel Fanganiello, prefeito da cidade de Paranapanema.

Vereador reivindica recursos para a Santa Casa

Durante a visita, o vereador Antonio Marcos de Abreu entregou um ofício, contendo dois pedidos de recursos, para beneficiar a população da cidade e região. Uma das reivindicações é para aquisição de um arco cirúrgico móvel, com detector digital para a Santa Casa de Misericórdia. Marcos explicou ao ministro que este é único hospital público da cidade, que atende aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Tatuí e outras cidades do entorno.

De acordo com o vereador, este equipamento permitirá ao hospital ampliar as cirurgias, principalmente as ortopédicas e vasculares, “suprindo grande parte da demanda por tais procedimentos”. O vereador explica no ofício que é “um equipamento eficiente, que aumenta a visualização dos recursos clínicos e possibilita imagens em tempo real, o que colabora durante o manuseio dos procedimentos, sejam eles simples ou mais complexos no momento de uma cirurgia, e traz maior praticidade e segurança aos pacientes”.

Em relação aos danos causados pela chuva de janeiro, o vereador pede recursos para utilização em obras de infraestrutura e destaca que, “conforme o levantamento da Defesa Civil, a nossa cidade teve um prejuízo de R$ 50 milhões, ocasionados pelas fortes chuvas do início do ano”. Antonio Marcos destaca que o ministro Padilha recebeu prontamente as solicitações e se comprometeu a levá-las até Brasília.

Equipe de Zarattini – Gláucia Moura, representante do deputado Federal Carlos Zarattini (PT), em Tatuí, enviou informações ao Jornal Integração sobre a vinda de Padilha na cidade. A reestruturação do Partido dos Trabalhadores (PT) é uma grande preocupação do Governo Federal, principalmente com a realização das próximas eleições municipais, em 2024. Em Tatuí, o PT sempre foi um partido tímido e com poucos votos. A maior votação para a Prefeitura foi na eleição de 1992. Na época, em uma cidade conservadora, o candidato a prefeito advogado José Rubens do Amaral Linconl obteve 6 mil votos, concorrendo com Gonzaga (8 mil votos) e Véio Quevedo (22 mil votos).

