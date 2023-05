Dia 17 de maio, em solenidade no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, Amanda Simões de Abreu assumiu vaga no Conselho Estadual da Juventude. Ao todo, são 14 conselheiros no Estado e a posse foi dada pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas.

A tatuiana é a coordenadora da macrorregião de Itapetininga e os conselheiros terão a missão de propor diretrizes para ações governamentais voltadas à promoção de políticas públicas para a juventude no Estado de São Paulo.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 20-5-2023

MINISTRO PADILHA RECEBE REIVINDICAÇÃO PARA SANTA CASA

LAR SÃO VICENTE DE PAULO PREPARA FESTA DA CARIDADE

ESPETÁCULO RELEMBRA ATAQUE NUCLEAR DE HIROSHIMA

NOVELAS

RIR – POR JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FATOS DE 1910

CÂMARA CRIA CARGO NA SAÚDE

TATUIANA NO CONSELHO ESTADUAL DA JUVENTUDE

SEBRAE REALIZA SEMANA DO MEI EM TATUÍ

VESTIBULAR DA FATEC COM 180 VAGAS EM TATUÍ

POUPATEMPO PROMOVE MUTIRÃO DE CNH

MUSEU SEDIA ENCONTRO “GEEK”

ADVERTÊNCIA AOS GOLPISTAS DE 8 DE JANEIRO

DESTAQUES

SECRETARIA LIBERA VACINA PARA POPULAÇÃO DE TATUÍ

MURO DO COSC GANHA OBRA DE GRAFITE

MUSEU SEDIA EXPOSIÇÃO DE ARTE EM TIJOLO BAIANO

COLUNA GENTE

BANDA DE LARANJAL NO “MÚSICA NA PRAÇA”

MUSICAL INTEGRA SEMANA DE MUSEUS

COVID-19 REGISTRA MAIS UMA MORTE EM TATUÍ

VIOLONISTA LANÇA ÁLBUM PELA FATEC

FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

COLUNA POLICIAL

COLUNA DE ESPORTES

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS (OFERTAS E PRODUTOS DO COMÉRCIO)

MATÉRIAS OFICIAIS

(Atos oficiais da Prefeitura de Tatuí e Aviso de Audiência Pública da Secretaria Municipal da Fazenda).

Publicidade