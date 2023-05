MINISTRO PADILHA EM TATUÍ

Neste sábado (13), o ministro Alexandre Padilha, da Relações Institucionais do governo Lula, visita cidades da região. Às 11 horas, está prevista sua presença na Câmara Municipal de Tatuí. A informação foi enviada por Gláucia Moura, representante do deputado Federal Carlos Zarattini (PT), em Tatuí. A reestruturação do Partido dos Trabalhadores (PT) é uma grande preocupação do Governo Federal, principalmente com a realização das próximas eleições municipais, em 2024. Em Tatuí, o PT sempre foi um partido tímido e com poucos votos. A maior votação para a Prefeitura foi na eleição de 1992. O candidato foi o advogado José Rubens do Amaral Lincoln. O candidato obteve 6 mil votos, época em que a sigla era inexpressiva na cidade. Glaucia ainda informa que o deputado federal Zarattini vai agendar uma visita à Tatuí. Ele vem agradecer os quase quatrocentos votos obtidos dos eleitores tatuianos. A representante do deputado informa ainda que o parlamentar vai ouvir as lideranças políticas, para desenvolver um bom trabalho por Tatuí, durante seu mandato.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 13-5-2023

PREFEITURA APRESENTA PLANO DE MOBILIDADE URBANA

É CONSTITUCIONAL LEI MUNICIPAL QUE PROIBE FOGOS DE ARTIFÍCIO

FUNDO SOCIAL PROMOVE EVENTO DEDICADO ÀS MÃES

O “MENTIRÁRIO” – GAUDÊNCIO TORQUATO

A REPÚBLICA BRASILEIRA É LAICA – CELSO DE MELLO

REJEIÇÃO E SUPERAÇÃO – ANGELA ABDO (CANÇÃO NOVA)

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1910

CÂMARA APROVA R$ 30 MILHÕES PARA INFRAESTRUTURA

SUPLENTE TOMA POSSE NA CÂMARA

SECRETARIA INSCREVE PARA EDITAIS DE CULTURA

CONCURSO DO ESTADO VAI CONTRATAR 15 MIL PROFESSORES

GERENTE APRESENTA OBRAS PARA AUMENTAR SANEAMENTO

ORQUESTRA SINFÔNICA NA PRAÇA DA MATRIZ

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

FEIRA DE TROCA DE LIVRO NA PRAÇA DA MATRIZ

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

GINÁSIO DO NEBAM SEDIA FEIRA DO LIVRO

MOVIMENTO CONSCIENTIZA SOBRE SEGURANÇA VIÁRIA

NOITE DA SERESTA HOMENAGEIA MÃES

EXPOSIÇÃO REÚNE CAVALOS ÁRABES NO CENTRO HÍPICO

CINE BOA PRAÇA COM FILMES EM TATUÍ

FEIRA DE ARTESANATO COMEMORA DIA DAS MÃES

PREFEITURA DIVULGA NÚCLEO DE TRATAMENTO DE CÂNCER

FALECIMENTOS – INFORME DA FUNERÁRIA PARAÍSO

COLUNA INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COLUNA GENTE

MATÉRIA OFICIAL (Edital do Condomínio Colina das Estrelas)

