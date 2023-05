CÂMARA NÃO VOTA PROJETO PARA EMPRÉSTIMO DE R$ 30 MILHÕES

Câmara não atende pedido de Marquinho de Abreu, líder do prefeito.

Na sessão da Câmara Municipal da terça-feira (2), apesar do pedido feito na tribuna pelo vereador Antonio Marcos de Abreu, líder do prefeito, a edilidade não votou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Tatuí a contratar operações de crédito junto à Agência de Fomento do Estado de São Paulo (Desenvolve/SP) até o montante de R$ 30 milhões, para obras de infraestrutura.

O vereador explica que esse projeto deu entrada na Casa de Leis em março e recebeu duas emendas, que precisam dos pareceres das Comissões. Diante disso, Marquinho de Abreu pedia que a sessão fosse paralisada para que a propositura recebesse os pareceres e pudesse ser discutida e votada naquela mesma data, mas isto não ocorreu.

Na rede social, o vereador escreveu: “infelizmente, não votamos hoje o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a tomar recursos para recuperação dos estragos das chuvas e novos investimentos, mesmo com o clamor da população! O projeto está pronto para votação, mas foram apresentadas duas emendas feitas por um vereador. Solicitei a paralisação, só que na Comissão de Constituição, Justiça e Redação faltou a assinatura de um dos três membros, evitando a chance de outras comissões darem o parecer”.

Na justificativa do projeto, o prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior esclarece que o financiamento “servirá para a realização de serviços que incluem a construção de novas linhas de esgoto, pavimentação de ruas e meios-fios e remoção de águas superficiais e construção e reconstrução de pontes”.

E completa: “hoje em Tatuí temos várias ruas com suas estruturas comprometidas que necessitam de uma urgente manutenção para evitar que se degradem ou desmoronem, que incluem meios-fios, sarjetas e calçadas. Vale lembrar que quando tal infraestrutura municipal falha, podem ocorrer alagamentos em ruas e estradas municipais, problema que requer resposta rápida e imediata. As restauração de pontes são semelhantes: quando uma ponte danificada falha, todo um bairro, assim como os colaterais, podem sofrer pela falta de escoamento de transito e pedestres”.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 6-5-2023

DEPUTADA ANUNCIA R$ 500 MIL PARA TRATAR CÂNCER EM TATUÍ

EM DEFESA DAS MULHERES

BISPO DOM GORGÔNIO PRESIDE MISSA EM APARECIDA DO NORTE

DIREITOS DAS MULHERES… – CELSO DE MELLO (Articulista convidado)

O MUNDO MAIS AUTORITÁRIO – GAUDÊNCIO TORQUATO

FATOS HISTÓRICOS DA SEMANA

PREFEITURA INSTALA PAT MÓVEL

BRASIL SÉTIMO MAIS POPULOSO DO MUNDO

PREFEITURA ABRE PLATAFORMA PARA TURISMO

FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1910

CÂMARA NÃO VOTA EMPRÉSTIMO DE R$ 30 MILHÕES

NÚCLEO DE BOTUCATU NO “MÚSICA NA PRAÇA”

GRUPO DE VIOLA NA FEIRA DE DOMINGO

PARQUE ECOLÓGICO COM MILHARES DE VISITANTES NO FERIADO

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

TRIO APRESENTA SHOW NO “PROCÓPIO FERREIRA”

PALESTRA ABORDA DEPRESSÃO INFANTIL

MUSEU PRESTA HOMENAGEM A MILTON NASCIMENTO

SAÚDE LIBERA VACINA BIVALENTE PARA MAIORES DE 18 ANOS

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis e decretos da Prefeitura de Tatuí)

