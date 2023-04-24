DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 22-4-2022

CENTRO HÍPICO SEDIA SELETIVA DOS JOGOS PAN-AMERICANOS
MINISTRO TATUIANO CRITICA INVASÕES DE IMÓVEIS RURAIS
PROJETO CRIA CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS NA PREFEITURA
PREFEITURA PROMOVE FESTA DE SÃO JORGE
ASSESSORIA DE CASAMENTO DEVOLVE DINHEIRO DE FESTA NA PANDEMIA
VIZINHA PERDE AÇÃO CONTRA PROTETORA DE ANIMAIS COM 25 CÃES
SECRETARIA REGISTRA NOVO ÓBITO POR COVID-19
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1910
CONSELHO APROVA TOMBAMENTO DO ASILO DE TATUÍ
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