PIANISTA ZORAIDE, UMA VIDA DEDICADA À MÚSICA

A pianista Zoraide Mazzuli Nunes, 84 anos, deixou de lecionar piano no Conservatório de Tatuí, local onde há décadas preparou virtuoses, para encantar os palcos do mundo. Beethoven, Chopin, Mozart, Schumann, dentre tantos outros compositores clássicos do universo da música, acompanham a professora em sua carreira, que se inicia aos 7 anos, em Sorocaba, e aos 9 anos dá seu primeiro recital no Sorocaba Clube.

A pianista não se contentou apenas em se formar no curso de piano. Ela galga novos caminhos e se aperfeiçoa no dedilhar do teclado, com a virtuose Menininha Lobo (Guilhermina Freitas Lobo), como a chamavam seus alunos no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Ela pertencia à escola de Madalena Tagliaferro, uma das maiores pianistas do mundo.

A pianista Zoraide lembra com saudades de João Del Fiol e do maestro Spartaco Rossi, figuras exponenciais do Conservatório de Tatuí. A troca de experiência com grandes músicos, sempre contribuiu para que sua técnica em lecionar piano e ensinar leitura à primeira vista (leitura dinâmica) se aprimorasse para preparar seus alunos na busca de destaque no cenário artístico. Muitos agora com projeção internacional, como Paulo Henrique da Silva, há sete anos na Alemanha, e Felipe Rodrigues da Silva, residente no estado de Utha (EUA). Para ela, o Conservatório de Tatuí sempre foi um estado de espírito e comprometimento. Desde a época que residia em São Paulo e saia de ônibus, nas primeiras horas da manhã, para lecionar piano na escola de música tatuiana. Seu trabalho junto aos alunos foi tão promissor, que passou a residir em Tatuí. E se orgulha de a Câmara Municipal outorgar-lhe o título de “Cidadã Tatuiana”, uma homenagem que guarda com muito carinho.

Ela conta a este semanário que, por um período de quase 29 anos, coordenou a área de piano no Conservatório. Lembra ainda que, nos tempos áureos do ensino clássico musical, a escola promovia importantes Concursos Nacionais de Piano, sob sua coordenação, com participação dos melhores pianistas do Brasil. Dona Zoraide também se refere à participação de seus alunos em importantes concursos de piano. “Eu sempre os acompanhei, me olhavam e, quando levantava o polegar, iniciavam o concerto”, diz a professora.

O Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” faz parte da vida de dona Zoraide Mazzuli Nunes. Seu marido, Antonio Evilásio Nunes, já falecido, trabalhava no Banco do Brasil e conseguiu se transferir e fixar residência em Tatuí. A pianista conta sobre seu trabalho comunitário, desenvolvido na Apae tatuiana.

Para dona Zoraide, sua paixão pelo Conservatório se resume na amizade conquistada com todos que fazem parte da escola, cumplicidade com seus alunos e troca de informações. Ela revela que, ao ministrar aulas de piano, sempre sentiu que os alunos passavam-lhe carinho e amor. E eu, como professora, sempre me comprometi em incentivá-los para que suas carreiras sejam promissoras e se destaquem no mundo da música clássica, finaliza.

