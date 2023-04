OS PRIMEIROS 100 DIAS DO GOVERNO LULA: UMA VISÃO OTIMISTA

CELSO DE MELLO*

Vejo, com muito entusiasmo (e otimismo) , neste delicado momento em que o Brasil se situa entre o seu passado e o seu futuro, as importantes realizações que o governo Lula, agindo com competência, seriedade e transparência, vem promovendo e implementando em nosso País, revelando, até este momento, fidelidade aos compromissos que assumiu ao longo do processo eleitoral !

Em minha avaliação, como o revelam estes primeiros 100 dias , mostra-se positiva a atuação da Presidência Lula , pois, numa simples análise comparativa com a Administração (desastrosa) que o precedeu , o governo Lula (a) representa o predomínio da luz sobre as trevas , (b) o primado do regime democrático sobre veleidades de inspiração autocrática , (c) a hegemonia do conhecimento , da cultura e do pensamento científico sobre uma inaceitável concepção de mundo e o mais profundo (e lesivo) negacionismo , (d) o prevalecimento das virtudes republicanas sobre um governante desprovido de “statesmanship” e , o que é gravíssimo (e indigno) , apologista declarado da tortura , (e) a reafirmação do compromisso irrenunciável com a diversidade e com políticas inclusivas de Estado , a significar , como natural consequência dessa visão iluminista (e progressista) , frontal rejeição a qualquer espécie de discriminação e de preconceito de classe, de etnia , de origem , de gênero, de orientação sexual e de religião, entre outros tipos aberrantes de exclusão arbitrária e seletiva , especialmente aqueles tipos fundados em ódio verdadeiramente patológico , em intolerância absolutamente irracional e em injusto (e inadmissível ) repúdio à ideologia de gênero !

O governo Lula vem traduzindo, em gestos expressivos (e concretos) , a proteção da ordem constitucional , a prevalência da “rule of law” e a defesa da subsistência do regime democrático , fortalecendo , assim, o primado essencial da fórmula democrática que repudia , de um lado , realidades distópicas e mentes sombrias que celebram o obscurantismo e o retrocesso social, cultural, ambiental e institucional , cultivando o ódio , a mentira, o desvalor da alteridade , o medo , a intolerância e o fundamentalismo religioso como instrumentos inaceitáveis de ação política , e que rejeita , de outro , pretensões incompatíveis com o “ethos” que informa , ilumina e enriquece as sociedades civilizadas que se nutrem , continuamente , dentre outros valores , da liberdade , do pluralismo de ideias e opiniões, das diretrizes legitimadas pelo pensamento democrático e do respeito incondicional às instituições do Estado !!!

São essas as razões que me levam , conscientemente, a externar minha visão positiva sobre a Presidência Lula nestes 100 primeiros dias de seu governo !

*CELSO DE MELLO , Ministro aposentado e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal , biênio 1997-1999

