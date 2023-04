SANTISTA ANUNCIA INVESTIMENTOS EM TATUÍ

Prefeito Miguel Lopes recebe diretores da Santista.

Na quinta-feira (30), o prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior recebeu Gilberto Stocche, diretor-presidente da empresa Santista S.A., diretor jurídico Thiago Martins e o advogado Fábio Cotait. Eles informaram que a empresa vai investir na unidade de Tatuí e gerar novos empregos. Gilberto Stocche diz que atualmente a unidade de Tatuí tem 500 empregados e com modernização deve abrir novas vagas”.

Também participaram do encontro, os secretários municipais Aniz Eduardo Boneder Amadei (Fazenda, Finanças, Planejamento e Trabalho), Miguel Ângelo de Campos (Segurança Pública e Mobilidade Urbana), Paulo Sérgio de Almeida Martins (Agricultura e Meio Ambiente), Fabiana Grecchi, diretora estratégica do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Daniel de Camargo Barros e Hamilton Silva, diretores de Planejamento e Trabalho, e engenheiro Vicente Alamino, do Núcleo de Aprovação de Projetos da Secretaria de Fazenda.

A reunião tratou ainda de projetos que contribuirão para os principais desafios da cidade, implementando parcerias, empregabilidade e desenvolvimentos econômico e sustentável.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 1-4-2023

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA SEMANA SANTA

BASÍLICA DE TATUÍ CELEBRA SEMANA SANTA

IGREJA ENCENA “PAIXÃO DE CRISTO” NA CONCHA ACÚSTICA

PREFEITO APRESENTA DEMANDAS EM BRASÍLIA

ROTARY DOA IMPRESSORA PARA O COSC

DESCER DO PALANQUE – GAUDÊNCIO TORQUATO

“LIBERDADE DE IMPRENSA” – MINISTRO CELSO DE MELLO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1910

CÂMARA APROVA TREZE PROJETOS

LAGO RECEBE 2500 PEIXES NO DIA DA ÁGUA

BRASIL COM 700 MIL MORTES POR COVID E TATUÍ 526

FUNDO SOCIAL ABRE BAZAR DE PÁSCOA

CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

MUTIRÃO CASTRA 300 ANIMAIS

REGISTRO NO CADASTUR

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

SINDICATO OFERECE CAPACITAÇÃO DE TURISMO RURAL

NOVELAS

FALECIMENTOS – INFORME O GRUPO PARAÍSO

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

NOTAS E NOTÍCIAS

MUSEU SEDIA POLO DO SISTEMA ESTADUAL

PERDA DE LIBERDADE NO MUNDO ATUAL

CURTA METRAGEM “O TESOURO DE TATUÍ”

PROJETO QUALIFICA PROFISSIONAIS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis da Prefeitura de Tatuí e atos do TatuiPrev).

