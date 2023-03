VERA HOLTZ NO PROGRAMA “PROVOCA” DE MARCELO TAS

Dia 21 de março, a atriz tatuiana Vera Holtz foi entrevistada por Marcelo Tas, no programa “Provoca”, na TV Cultura. Durante a conversa a atriz contou cenas pitorescas de sua carreira, sua vida em Tatuí e sobre o monólogo “Ficções”, inspirado no livro “Sapiens”, de Yuval Noah Harari, em cartaz em São Paulo.

Vera contou histórias interessantes de sua vida artística e sua luta para chegar ao grande sucesso de sua carreira. Teve momento de descontração quando narra que no início de sua atuação teve um “branco” em cena. Ela diz que foi um apagão mesmo, alguns momentos que eu esquecia, pedi licença e interrompemos a peça naquele dia.

A atriz tatuiana fala sobre lugares que já a reconheceram. Conta que em Cingapura, uma mulher de burca correu atrás dela. Eu estava acompanhada de pessoas que falavam árabe. A mulher era do Irã e assistiu a novela “Por Amor”, que eu contracenava com Marco Ricca e batia nele porque ele tinha uma vida paralela. A mulher de burca falou: é essa a mulher, eu preciso tocar nela. Olha o alcance da novela brasileira”.

No programa, a atriz também comenta sobre seus pais José Carlos Holtz e mãe Terezinha. Seu aprendizado de piano no Conservatório e sobre suas irmãs Tereza, já falecida, Rosa e Regina. Sobre as redes sociais, comentou sobre suas postagens e diz que pode ler as pessoas em algumas postagens. Umas mostram que são vaidosas e inseguras e outras têm autoestima maravilhosa. “Para mim esta observação é literatura, é personagem, é criação”, diz Vera Holtz.

