COMEÇA A “GUERRA” POLÍTICA PELA SUCESSÃO MUNICIPAL EM TATUÍ

Vereador Antonio Marcos é o líder do prefeito na Câmara

Em outubro de 2024, haverá eleições municipais para os cargos de prefeitos e vereadores. Em Tatuí, dia 28 de fevereiro marca o início da “guerra” pela conquista do cargo de prefeito da cidade. Quatro representações, por supostas práticas de improbidade administrativa, foram protocoladas pelo ex-prefeito Luiz Gonzaga Vieira de Camargo e sua filha Alessandra Vieira de Camargo Teles, no Ministério Público da Comarca. Candidata a deputada estadual nas últimas eleições, Alessandra se credenciou como postulante ao cargo já exercido pelo seu pai Luiz Gonzaga e pela sua mãe Maria José Vieira de Camargo, já falecida durante o segundo mandato.

Após rompimento com o grupo político de Gonzaga, a mira das denúncias voltam-se para o atual prefeito Miguel Lopes Cardoso, que também deverá postular sua reeleição.

Esta semana, uma reunião de emergência na Prefeitura de Tatuí acendeu a luz vermelha para os “mísseis” que o grupo de Gonzaga começaram a disparar em direção à cadeira principal do Poder Executivo. Contra o prefeito Miguel Lopes foram três representações assinadas por Gonzaga ao Ministério Público. Estas representações requer apurações em supostas irregularidades cometidas pelo prefeito municipal, com contratações de empresas. A história se repete. A tática política é a mesma utilizada por Luiz Gonzaga Vieira de Camargo contra o ex-prefeito Ademir Borssato, em seu último ano de mandato. Borssato amarga até hoje as denúncias e seus resultados.

As três denúncias de Gonzaga

Aquisição de uniformes escolares para o ano letivo de 2022. A contratada foi a empresa Ekualo Indústria e Comércio de Bolsas e Confecções Eireili, no valor de R$ 4.299.999,01. Na representação o denunciante Luiz Gonzaga Vieira de Camargo coloca dúvida sobre a entrega de referidos uniformes.

Outra denúncia que será apurada pelo Ministério Público é a aquisição de brinquedos da Patamar Comércio de Produtos em Geral Ltda. A empresa recebeu de R$ 4.366.844,79. O denunciante questiona o local onde a empresa está instalada, em Araçoiaba da Serra, e a entrega dos brinquedos.

O Ministério Público também recebeu denúncia sobre a contratação da empresa Amado Maker, para serviços de instalação da “Sala Spiral Maker”, nas escolas municipais de Tatuí. O contrato assinado pelo prefeito Miguel prevê implementar recursos tecnológicos por um contrato público totalizando R$ 6.012.000,00. Segundo o denunciante, há fortes indícios de dolo na contratação pública e pede apuração do Ministério Público.

Alessandra Vieira de Camargo Teles apresentou representação no Ministério Público contra a Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, ainda sob intervenção Municipal. O hospital contratou a empresa Geosaúde Gerenciadora Ltda por R$ 287.115,05 mensais. Os pagamentos são feitos desde julho de 2022. Segundo consta da denúncia, a finalidade da empresa é implementar um núcleo de suporte operacional e para que o sistema funcione listam como contratados oito analistas e mais três cargos administrativos.

Líder do prefeito se manifesta

O Jornal Integração entrevistou o vereador Antonio Marcos de Abreu, líder do prefeito Miguel Lopes, na Câmara Municipal de Tatuí. Ele conta que se informou na Prefeitura e consta que “o processo administrativo, desde a sua origem, seguiu rigorosamente a lei de licitações”. Informa ainda que a licitação foi feita em forma de pregão. O líder entende que “qualquer empresa devidamente documentada poderia participar da concorrência e a firma que ganhou foi a que apresentou a melhor oferta”. E acrescenta que “a firma que ganhou a concorrência dos uniformes, foi a mesma que ganhou a licitação realizada na gestão da ex- prefeita Maria José”. Antonio Marcos informa que “a prefeitura irá prestar todas as informações na área da Educação ao Ministério Público e irá justificar com documentos, as três denúncias impetradas por Luiz Gonzaga Vieira de Camargo”. Ele lembra “que até a presente data (dia 14 de março), a Prefeitura não foi notificada e como vereador acompanharei o caso”.

Em relação à denúncia sobre suposta irregularidade cometida pela Santa Casa, o vereador afirma que a interventora irá prestar todas as informações solicitadas pelo Ministério Público.

NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SANTA CASA

Em consideração às mensagens tendenciosas a respeito da Santa Casa de Tatuí, que estão sendo publicadas na mídia e nas redes sociais, esclarecemos que:

– O pedido de abertura de uma investigação por parte do Ministério Público tem o intuito de averiguar supostas irregularidades, que serão devidamente desmentidas no decorrer do processo.

– Respeitamos a autonomia do Ministério Público, sendo favorável à abertura de procedimentos investigatórios como este, pois eles confirmarão a transparência, a idoneidade e o zelo com o dinheiro público, procedimentos estes que são as principais características da atual administração.

Por fim, esperamos que a serenidade e a harmonia sejam restabelecidas e que atitudes maldosas não se repitam, pois, a população – a quem a Santa Casa de Tatuí sempre dedicou sua atenção – é a única prejudicada com isso.

Atenciosamente,

Diretoria da Santa Casa de Tatuí.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 18-3-2023

COMEÇA A ´”GUERRA” POLÍTICA PELA SUCESSÃO MUNICIAL EM TATUÍ

ESPETÁCULO DE “PALHAÇARIA” NA CIDADE

JUSTIÇA ELEITORAL COMPLETA 91 ANOS – MINISTRO CELSO DE MELLO

NOVELAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1910

ALUNO DA FATEC RECUPERA EQUIPAMENTOS METEREOLÓGICOS

DUO SE APRESENTA NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA

BASÍLICA PROMOVE CAMPANHA PARA COMPRA DE BANCOS

PREFEITURA REPASSA VERBAS PARA ENTIDADES

FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA POLICIAL

VEREADOR REQUER VOLTA DA DELEGACIA SECCIONAL

CONCESSIONÁRIA OFERECE VAGAS NA REGIÃO

CONCURSO PARA MÉDICOS

NOITE DA SERESTA HOMENAGEIA ARTISTA

BANDA FEMININA LANÇA TRABALHO

SECRETARIA DA CULTURA LANÇA PROJETO “TRADIÇÃO E RAIZ”

PRAÇA DA MATRIZ SEDIA FEIRA DO LIVRO

COLUNA DE ESPORTES

PREFEITURA PROMOVE IMPOSTO SOLIDÁRIO

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIA OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e do Sema)

Publicidade