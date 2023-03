SAÚDE LIBERA VACINA BIVALENTE CONTRA COVID-19 A PARTIR DOS 60 ANOS

Desde a segunda-feira (6), a Secretaria Municipal de Saúde liberou a aplicação da vacina de reforço bivalente da Pfizer contra a Covid-19 para pessoas com 60 anos de idade ou mais. Também podem receber a vacina pessoas com 12 anos de idade ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos ou abrigos, imunocomprometidos com 12 anos de idade ou mais (pacientes oncológicos, transplantados e soropositivos), indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

Para ser imunizado com a bivalente, as pessoas precisam ter, no mínimo, o esquema básico de vacinação contra a Covid-19, ou seja, duas doses, para receber a dose de reforço, respeitando o intervalo mínimo de quatro meses entre uma dose e outra. Em Tatuí, a vacinação acontece no Centro Municipal de Especialidades Médicas (CEMEM), no centro, e nas unidades de saúde do Bairro Valinho, Vila Angélica, Jardim Santa Rita de Cássia e Bairro CDHU, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas.

É preciso levar os seguintes documentos pessoais: cartão SUS, CPF, documento com foto, comprovante de endereço e carteira de vacinação ou comprovantes anteriores de aplicação das vacinas Covid-19. Na vacinação de menores de idade, um responsável precisa estar presente.

Número de casos aumenta após Carnaval

O número de casos positivos de Covid-19 aumentou após o período dos festejos carnavalescos em Tatuí, segundo o boletim epidemiológico sobre a pandemia, divulgado na sexta-feira (3) pela Secretaria Municipal de Saúde. Foram notificados, no período de 25 de fevereiro a 3 de março, 83 novos casos da doença, praticamente o dobro da semana anterior, de 18 a 24 de fevereiro, quando registraram-se 42 casos.

Esse dado mostra que o novo coronavírus continua a circular, e para conter sua disseminação, evitando novos casos, internações, e sobretudo, mortes, a única forma eficaz é a vacina. É importante completar o esquema vacinal e tomar as doses adicionais de reforço. Na semana passada, Tatuí ultrapassou 350 mil doses de imunizantes. Desde o início da campanha de vacinação até a sexta-feira (3), foram aplicadas 350.309 doses de vacinas contra a Covid-19 no município. E desde o início da pandemia, a doença já levou, infelizmente, a vida de 526 pessoas em Tatuí.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 11-3-2023

EVENTO COMEMORA DIA INTERNACIONAL DA MULHER

SANTA CASA REALIZA CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS

AS VISÕES DE CLAREANDO – GAUDÊNCIO TORQUATO

SAÚDE LIBERA VACINA DA PFIZER A PARTIR DOS 60 ANOS

GRUPO DE VIOLA NA PRAÇA DA MATRIZ

CAIXA LIBERA SAQUE CALAMIDADE DO FGTS

SABESP OFERECE TRÊS VAGAS DE APRENDIZ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS PUBLICADAS EM MARÇO DE 1910

CÂMARA APROVA VERBA PARA RECUPERAR RUAS

MUSEU COMEMORA MÊS DEDICADO A MULHERES

LECI BRANDÃO APRESENTA-SE EM TATUÍ

DRS COM NOVO DIRETOR

OFICINAS CULTURAIS COM INSCRIÇÕES ABERTAS

MICRORREGIÃO TURÍSTICA ELEGE NOVOS REPRESENTANTES

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

MATERNIDADE INAUGURA SALA DE OBSERVAÇÃO

COLUNA POLICIAL

SABESP ATENDE NO POUPATEMPO

FATEC CONTRATA PROFESSOR

PREFEITURA APRESENTA PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS CHUVAS

CONSELHO NACIONAL DO ECC REÚNE-SE EM MINAS GERAIS

EMPRESÁRIA APRESENTA PROJETO DE CENTRO GASTRONÔMICO

COLUNA DAS EMPRESAS – NOVIDADES E PROMOÇÕES

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e atos oficiais da Prefeitura de Tatuí).

