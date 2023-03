PREFEITURA LIBERA PONTE DA VILA ESPERANÇA

Na quarta-feira (1º), a Prefeitura liberou a ponte da Vila Esperança, no final da Rua Coronel Lúcio Seabra, após uma intervenção emergencial realizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura, em razão das chuvas. A ponte, que passa sobre o Ribeirão do Manduca, havia sido interditada pela Defesa Civil no último dia 16, após vistorias que constataram danos na base de sustentação.

O prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior esteve no local e disse que aquela ponte “é um importante ponto de acesso e de conexão para muitos moradores, e sua interdição estava causando transtornos e dificuldades em suas rotinas diárias. Por isso agimos com agilidade e responsabilidade, para solucionar o problema o mais rapidamente possível. Agradeço a paciência e compreensão de todos os cidadãos afetados pela interdição”.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 4-3-2023

BRASIL LAUDOS IMPLANTA CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM TATUÍ

CONSELHO COMEMORA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER

CURTO-CIRCUITO NA POLÍTICA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

PAZUELO – MISTÉRIO E DEMOCRACIA

TATUÍ RECEBE 5.070 DOSES DA VACINA BIVALENTE PFIZER

BANDA MARCATTO ABRE ATIVIDADE “MÚSICA NA PRAÇA”

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1910

CÂMARA APROVA QUATRO PROJETOS DE ABERTURAS DE CRÉDITOS

DOAÇÕES AUXILIAM DESABRIGADOS NO LITORAL NORTE

PREFEITURA FINALIZA ENTREGA DE CARNÊS DO IPTU

BIBLIOTECA LANÇA FEIRA PARA TROCA DE LIVROS

FEIRA ARTESANAL COM ATRAÇÃO MUSICAL

MUTIRÃO OFTALMOLÓGICO ATENDE ALUNOS DE REDE PÚBLICA

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

PADRE ÉLCIO PARTICIPA DE ENCONTRO EM BRASÍLIA

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE

CEU DAS ARTES APRESENTA PEÇA SOBRE ESCRITOR TATUIANO

PREFEITURA RECEBE DOZE VIATURAS PARA ÁREA DA SAÚDE

COLUNA POLICIAL

COLUNA GENTE

DUCUMENTARIO RETRATA VIDA DE INFLUENCIADORA DIGITAL

EMPREENDEDORISMO FEMININO

TATUÍ REGISTRA NOVOS ÓBITOS POR COVID-19

VARA DO TRABALHO PASSA POR CORREIÇÃO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais de Prefeitura de Tatuí e da Elektro)

Publicidade