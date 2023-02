TATUIANOS NA PREFEITURA DE PARANAPANEMA

Christian e a equipe do prefeito Rodolfo Hessel Fanganiello.

Christian e a equipe do prefeito Rodolfo Hessel Fanganiello.

Dia 13 de fevereiro, Christian Pereira de Camargo participou da reunião do secretariado do prefeito Rodolfo Hessel Fanganiello, em Paranapanema. Uma das boas notícias é que a municipalidade zerou as vagas em creches e, em março, será inaugurado o Poupatempo na cidade. Outro tatuiano a ocupar vaga naquela Prefeitura é o advogado Renato Pereira de Camargo. Nesta sexta-feira (17), o advogado enviou mensagem e avisa sobre sua saída da Prefeitura de Tatuí. Diz Renato:

“Hoje, despeço-me da Prefeitura de Tatuí, com a sensação de dever cumprido. Foram mais de seis anos de muito trabalho, desafios e aprendizagem. Minha eterna gratidão a saudosa e querida Prefeita Maria José, pelo convite e pela honra em participar de seu governo, e também ao Professor Miguel, pela confiança durante esse período que fiz parte de sua administração. Também um agradecimento especial aos servidores públicos municipais que tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito durante estes anos”.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 18-2-2023

PF DETÉM TESTEMUNHA EM TATUÍ NA OPERAÇÃO SISAQUE

VEREADOR REQUER VOLTA DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL

MUSEU PAULO SETUBAL CELEBRA CARNAVAL

FALECIMENTOS – INFORME DA FUNERÁRIA PARAÍSO

DESTAQUES

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1910

CÂMARA DE BAURU DISCUTE ACIDENTE COM ÔNIBUS A CAMINHO DO CONSERVATÓRIO

ALUNO DA ORQUESTRA RORAIMENSE VAI ESTUDAR EM TATUÍ

NOTAS

TATUÍ RECEBE R$ 400 MIL PARA INFRAESTRUTURA

PROJETOS PREVEEM QUASE CINCO MILHÕES EM RECAPEAMENTO

DEFESA CIVIL LIBERA PONTE DO JARDIM LÍRIO PARA CARROS

CONSELHO DE TURISMO ELEGE NOVA DIRETORIA

EDUCAÇÃO VAI CONTRATAR AGENTES DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

COLUNA INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

COLUNA GENTE

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

PADRE ASSUME PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

GOVERNO FEDERAL ABRE INSCRIÇÕES PARA O SISU

TATUÍ CHEGA A 350 MIL DOSES DE VACINAS CONTRA COVID

PROJETO INCENTIVA DOAÇÃO DE CABELO

PALESTRA CONSCIENTIZA SOBRE QUATRO DOENÇAS

SEBRAE MÓVEL ATENDE EM MARÇO EM TATUÍ

NOVELAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos, Atos e Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura de Tatuí).

