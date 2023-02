“INSULTO A UMA CONSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA

Foto: Gabriela Biló – Folha S. Paulo

CELSO DE MELLO

Ministro aposentado e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal

Essa triste imagem reflete o legado perverso e infame que a malta radical bolsonarista, motivada por propósito subversivo e insuflada por sórdido comportamento coletivo, deixou ao nosso País após a invasão criminosa da sede dos Três Poderes da República: um rastro de horrores, de destruição, de vergonhosa incivilidade, de demonstração de supina ignorância, de ultrajante desrespeito à Constituição, de conduta própria de arruaceiros, de insulto à democracia, de aversão delirante e incompreensível ao regime das liberdades fundamentais, de intolerância e repulsa totalitária a quem não concorda com seu pensamento e distorcida visão de mundo e de ódio irracional e profundo ao Estado Democrático de Direito !”

