“INVASÕES CRIMINOSAS E ABERTURA DO ANO JUDICIÁRIO DE 2023″  

A Constituição, que foi profanada pelos delinquentes que invadiram o STF, acha-se recolocada, com dignidade, em seu lugar de honra.

CELSO DE MELLO,

Ministro aposentado e ex-presidente do STF





A abertura do Ano Judiciário de 2023 no STF teve a grande virtude de atestar ao nosso País a repulsa, pelos Poderes da República e pela própria sociedade civil, ao intuito golpista de setores radicais, de extrema-direita, do bolsonarismo .

Os pronunciamentos feitos nessa solenidade , com especial destaque para o discurso primoroso da Ministra Rosa Weber, revelaram, quanto aos criminosos invasores da sede dos Três Poderes, o elevado grau de insanidade institucional e de gritante aversão com que uma escumalha descontrolada e cheia de raiva e fúria selvagem manifestou, de modo violento e ilegítimo, sua vontade totalitária e o seu menosprezo indigno ao regime democrático e ao estatuto das liberdades constitucionais !

O comportamento da horda invasora constitui a expressão perversa do gravíssimo retrocesso institucional com que bolsonaristas radicais pretendiam perverter, deformar e suprimir a ideia ética e politicamente superior de democracia !!!

Os marginais da República, ao praticarem a invasão das instalações do STF, do Congresso Nacional e da Presidência da República, desonraram a majestade da Constituição e profanaram a sacralidade do Estado Democrático de Direito!

Revelaram, ainda, na obra criminosa e destrutiva que perpetraram na Praça dos Três Poderes, em 08 de janeiro de 2023 – um dia que viverá em eterna infâmia – , sua verdadeira face: a de delinquentes e de pessoas retrógradas e reacionárias, que só buscam o retrocesso institucional, que prestam, em gestos de indigna submissão, reverência vergonhosa a todos os tipos de fundamentalismo e de negacionismo, que cultivam, cegamente, um ódio irracional, além de profundo grau de intolerância, visando servir a um projeto sórdido de poder autoritário, visceralmente lesivo ao princípio dominante nas sociedades civilizadas: o princípio intocável da Democracia !

São marginais da ética do poder democrático e do Direito, capazes de toda sorte de vilanias e das mais graves transgressões criminosas da ordem jurídica !

Essa foi a grave – e necessária- advertência que emanou dos discursos, notadamente daquele da Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal , proferidos nessa histórica abertura do Ano Judiciário de 2023! “

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 4-2-2023

TEMPORAL CAUSA DESTRUIÇÃO EM TATUÍ

“INVASÕES CRIMINOSAS E ABERTURA DO ANO JUDICIÁRIO DE 2023 – MINISTRO CELSO DE MELLO (STF)

TEMPOS DESUMANOS – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

MULHER PODEM FAZER MAMOGRAFIA GRATUITA

FALECIMENTOS – INFORME DA FUNERÁRIA PARAÍSO

FUNCIONÁRIOS DE TATUÍ CONHECEM CLÍNICA EM SANTOS

VEREADOR PEDE CREDENCIAMENTO DA HEMODIÁLISE

PRESIDENTE EDUARDO SALLUM (PT) ESTREIA NA CÂMARA

SAÚDE ORIENTA SOBRE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

COLUNA POLICIAL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – PUBLICAÇÕES DE 1910

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

IMÓVEIS À VENDA

PREFEITO CANCELA CARNAVAL COM VERBA OFICIAL EM TATUÍ

NOVELAS

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Atos oficiais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca, Oficial de Registro de Imóveis e TatuíPrev).