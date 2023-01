SECRETARIA DA SAÚDE ALERTA SOBRE RISCO DE SURTO DE DENGUE EM TATUÍ

Na quinta- feira (19), em reunião realizada na Prefeitura, a Secretaria da Saúde emitiu um alerta sobre coleta de larvas em bairros de Tatuí e a Vigilância Epidiomilógica detecto, nos primeiros dias do ano, a presença do mosquito Aedes Aegypti. Segundo a Secretaria, o município passa a ter um índice de 4,2% (Índice de Breteau). Esse número é classificado pelo Ministério da Saúde, com base na Organização Mundial da Saúde (OMS), entre satisfatório (até 1%), alerta (acima de 1% até 3,9%) e risco (acima de 3,9%). Em Tatuí, ele indica o risco de um novo surto de Dengue, assim como foi no ano de 2021, onde foram registrados 20.521 casos positivos da doença. “Mesmo com esses milhares de casos, Tatuí passou pelo surto sem mortes por Dengue e somente com o tipo 1 da doença, sendo que existem 4 tipos. Estamos suscetíveis ao risco de termos os outros 3 tipos, já que os moradores estão em viagens de férias e esses outros tipos de Dengue podem vir para cá de outras cidades ou estados, assim como chegou a Chikungunya no ano de 2022 e que também é transmitida pelo Aedes Aegypti”, alertou Juliana Aparecida de Camargo da Costa,a coordenadora do Setor de Combate à Dengue.

Outro fator apontado na reunião foram registros de três casos positivos de Dengue, no período de 15/12/2022 a 18/01/2023. Destes, dois foram em dezembro – 1 importado, no Jardim Manoel de Abreu, e 1 autóctone no Condomínio Colina das Estrelas; e 1 em janeiro, confirmado como autóctone no Bairro Valinho.

O alerta informa que a limpeza de residências e terrenos deve ser constante. O descarte de entulhos e demais materiais deve ser feito nos Ecopontos da Prefeitura (confira a lista completa, com dias, horários e locais de funcionamento em www2.tatui.sp.gov.br/servicos/ecopontos/). O munícipe também pode denunciar os terrenos sujos e abandonados da cidade, ou as casas recém-construídas, sem moradores e com piscinas, para a Ouvidoria Municipal (tatui.sp.gov.br/ouvidoria) ou pelos telefones 0800-770-0665 e (15) 3251-3576; ou ainda pelo telefone da Secretaria da Saúde (15) 3305-8855.

Aconselha-se o uso diário de repelentes. Se o cidadão apresentar algum sintoma das doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti (Dengue, Zika ou Chikungunya), deve procurar uma Unidade de Saúde, para receber diagnóstico e tratamento adequados.

