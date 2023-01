NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA CONTRAI COVID-19 E CANCELA COMPROMISSOS

No último fim de semana, o vereador Eduardo Dade Sallum (PT) contraiu Covid-19 e cancelou compromissos assumidos. Um deles, nesta quinta-feira (12), era uma visita à redação do Jornal Integração. Este encontro foi solicitado por José Norbal de Moraes Marques, seu Chefe de Gabinete, a pedido do presidente. Este semanário entende a gravidade desta moléstia, que vitimou mais de 500 pessoas em Tatuí. Apesar da fatalidade da Covid-19, a doença foi tratada apenas como “uma gripezinha” por uma ala política da cidade.

Na entrevista a este semanário, Eduardo Sallum responde como pretende exercer a função de chefe do Poder Legislativo de Tatuí e deixa claro seus posicionamentos sobre a Nefrotat (clínica de hemodiálise instalada na cidade e parada) e a atual situação do Conservatório.

ENTREVISTA COM EDUARDO SALLUM (PT),

NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TATUÍ

Integração – Pela sua experiência Legislativa, o que pode mudar na área política, como representante do Partido dos Trabalhadores (PT)?

Sallum – Cada partido tem sua identidade e defende as pautas que são importantes para sua base. Nosso partido tem a virtude da coerência entre discurso e prática e essa clareza marcará nossa atuação na presidência.

Integração – Seu principal assessor foi ligado politicamente ao vice-prefeito Vicente Menezes. Em seu plano político, existe a possibilidade de se unir a este grupo político?

Sallum – Você se refere ao ex-Vereador José Norbal, que já foi vice-presidente do Partido dos Trabalhadores e nele está há 15 anos. Norbal estará conosco na Câmara, pela sua capacidade técnica e por próprios méritos e, como chefe de gabinete, sua experiência ajudará a tornar o legislativo harmônico. Quanto ao Vicente, ele já foi vice-prefeito pelo PT e temos mais pontos de convergências do que de divergências. O que é mais comum na política é o diálogo, inclusive entre diferentes que se respeitam. Não é só com Vicente que conversamos.

Integração – Você revelou a este semanário que pretende se candidatar a prefeito na próxima eleição. Continua com o mesmo propósito?

Sallum – Não me recordo de ter declarado que sou candidato a Prefeito. Porém, fui eleito em 2016 como mais jovem, tripliquei minha votação em 2020, me tornando o mais votado. Em 2022, tive expressiva votação como candidato a Deputado Federal e hoje estou Presidente da Câmara. Não pretendo ser candidato a reeleição. Não vejo muito sentido para isso em 2024. Mas vai acontecer tanta coisa daqui até lá, que é prematuro qualquer pretensão, declaração ou previsão.

Integração – Não resta dúvida que sua expertise política conseguiu um fato inédito para o PT. Como conseguiu com apenas um voto Partidário se eleger chefe do Poder Legislativo de Tatuí?

Sallum – Nosso partido já presidiu a Câmara Municipal de Tatuí no biênio 2013/2014 com o Oswaldo Laranjeira, com uma bancada de três vereadores (André Norbal e José Franson), entre os 17 que compõem o Legislativo. Agora tive o privilégio de ser escolhido para exercer a presidência, em um consenso com outros partidos que formaram maioria para a eleição da Mesa. O parlamento é o local do diálogo. E, pelo diálogo, chegamos à presidência.

Integração – O vereador Antonio Marcos de Abreu deixa a impressão de um bom trabalho como presidente da Câmara. Qual será seu método inovador?

Sallum – Ratifico aqui o que já falei publicamente: o Marquinho de Abreu arrumou a Casa. E, neste novo período, pretendo aprimorar o apoio técnico aos mandatos dos colegas vereadores. Avançar no processo de transparência, dando ainda mais publicidade aos atos legislativos. Pretendo, também, aproximar o povo através da abertura do Poder Legislativo para a população. Além de valorizar cada vez mais o funcionalismo que presta serviço na Câmara. Manteremos fortalecida a independência do Poder Legislativo, para avançarmos no processo de fiscalização e contribuiremos para acelerar o desenvolvimento da cidade.

Integração – Há necessidade urgente da abertura da Nefrotat, um centro de hemodiálise pronto para funcionar em Tatuí. Vai insistir em seguir a vontade da unanimidade dos vereadores?

Sallum – Não posso crer que qualquer agente público ou político negligencie a possibilidade de melhora na qualidade do serviço de saúde para a população. Ainda mais tratando-se de um serviço que, uma vez não oferecido em nossa cidade, submete nossa população a duas, três viagens por semana para conseguir o tratamento. Pelo que me consta, para entrar em funcionamento, ao Centro de Hemodiálise de Tatuí falta apenas o credenciamento. Não há dúvidas de que nos esforçaremos, seja com reivindicação, seja retirando os obstáculos que nos couber, para que o Nefrotat se torne realidade em Tatuí.

Integração – A administração do Conservatório de Tatuí ainda é preocupação de pessoas que não veem um futuro com muitos aplausos. Sua presidência vai se dedicar a esta causa?

Sallum – Essa é uma pauta permanente do meu mandato. Até por conta da minha biografia, pois passei lá grande parte da minha infância e adolescência. Sou uma das poucas vozes a denunciar o desmonte da nossa escola de música e artes cênicas. O que acontece, pelo menos, há duas décadas, com cortes orçamentários, demissões e extinção de cursos. Agora, com a presidência, nossa atuação será potencializada.

Integração – Suas considerações finais a esta entrevista. E obrigado pela atenção.

Sallum – Agradeço o espaço que me tem sido oferecido pela imprensa tatuiana, pois reconheço seu valor para a democracia, na medida em que cumpre a missão de levar à opinião pública a informação verdadeira, nestes tempos em que notícias falsas criam um mundo irreal e nocivo, prejudicando, sobretudo, a saúde mental das pessoas. Agradeço também em especial ao Jornal Integração, pela relevante atuação informativa que tem realizado para Tatuí nas últimas décadas.

