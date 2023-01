MEMBRO DA OMB ALERTA SOBRE SITUAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

Maestro Roberto Farias lembra que “ainda dá tempo de reverter tal situação”.

Na quinta-feira (29), 15 horas, o maestro e professor José Coelho de Almeida recebeu o Diploma de Mérito Artístico “Maestro Eleazar de Carvalho”, outorgado pela Ordem dos Músicos do Brasil (OMB). A solenidade de entrega ocorreu na Câmara Municipal de Tatuí, com a presença do maestro Roberto Farias, membro do Conselho Regional do Estado de São Paulo da Ordem dos Músicos do Brasil (OMB).

Em seu pronunciamento, na tribuna do legislativo, o maestro Farias falou sobre a indicação do professor Coelho para ser agraciado com tal honraria e a importância de seu trabalho na direção e implantação do Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos”. Explica Farias que o homenageado deve ser reconhecido pelo seu trabalho desenvolvido na escola de música tatuiana, no período de 1968 a 1983.

O orador lembra que ele e o homenageado, em momentos simultâneos da vida, conviveram com o maestro Eleazar de Carvalho, patrono do Diploma Artístico. Conta o maestro Farias que, em tempo de um Brasil pequeno na música, o maestro José Coelho pensava grande. E tem absoluta certeza que, através deste trabalho no Conservatório de Tatuí, o País recebeu relevância internacional, como uma das melhores escolas de música da América Latina. “O nosso homenageado impulsionou projetos jamais vistos no Brasil”, destaca Farias.

A administração atual do Conservatório, além de alcançar elevada reprovação nos meios da música erudita brasileira, no dia 29 de dezembro foi citada negativamente na tribuna da Câmara Municipal, por um reconhecido maestro e membro da Ordem dos Músicos do Brasil.

Quando a OS Sustenidos assumiu a direção do Conservatório, na gestão do PSDB, este semanário foi a trincheira que o professor José Coelho de Almeida lutou, junto com o presidente Antonio Marcos de Abreu, para tentar mudar o rumo pedagógico equivocado para a escola, que esta “organização” queria adotar. Esta afirmação consta de um contrato de gestão, firmado entre a OS e a Secretaria de Estado da Cultura. O contrato draconiano, ainda em vigor, prevê a demissão de 70 músicos e transforma os renomados grupos musicais, com a participação somente de alunos. O professor Coelho advertiu, à época, que este método proposto contraria Decreto Estadual, assinado pelo governador Abreu Sodré, ainda em vigor. O maestro Roberto Farias, em seu pronunciamento na tribuna da Câmara, deixa transparecer que o que acontece atualmente no Conservatório, não é novidade nos mais altos escalões da música clássica. Alguns tatuianos são mais pessimistas e prevêem um fim triste para a escola de música.

O orador Farias continua e conta que naquele dia, ao descer do ônibus na Rodoviária, deparou com o prédio do Teatro Procópio Ferreira, uma grande conquista na administração do professor Coelho. “Olhei e fotografei um registro: “Tatuí – Capital da Música”. A partir deste instante, como se adivinhasse o que ocorre com o destino do Conservatório, tece duras palavras de cobrança. “Com um prédio de teatro majestoso, um instrumental maravilhoso, um trabalho de décadas, a Câmara Municipal de Tatuí – e aponta para o presidente Antonio Marcos de Abreu – o Poder Executivo e pessoas responsáveis desta cidade, têm a obrigação de devolver a posse do Conservatório, para a sua verdadeira vocação, para que prevaleça o nome de Tatuí – Capital da Música”. Na sua leitura sobre a direção do Conservatório, o maestro Farias exulta: “não podemos deixar que a perda deste legado aconteça com Tatuí. Temos que ouvir o maestro Coelho. A nossa responsabilidade é perante a comunidade internacional”.

Em parte importante de seu discurso, com voz calma e serena, própria daqueles que se preocupam com o destino da música clássica, dispara: “Tatuí é ainda lembrada como supremacia do ensino musical brasileiro. Temos que entender que este é o momento de lidar com tal situação”. Com estas palavras, o maestro lembra que “ainda dá tempo de reverter tal situação”. Em suas referências, na tribuna, Farias destacou a tatuiana Ana Valéria Poles, violoncelo da Osesp, músicos Adauto Soares, Fernando de Moraes e tantos outros que enviaram congratulações ao professor José Coelho de Almeida, pelo recebimento do Diploma “Maestro Eleazar de Carvalho”.

(Foto: vereador Antonio Marcos de Abreu, maestro Roberto Farias e professor Coelho).

PROFESSOR COELHO SE MANIFESTA

O professor José Coelho de Almeida, ao ler a matéria acima, publicada na edição impressa do Jornal Integração, enviou a seguinte mensagem à redação: “Caríssimo amigo José Reiner, jornalista de grandes méritos, sempre na verdadeira defesa de Tatuí há mais de quarenta anos, sempre uma vida de amor à Tatuí, em todas as horas. Parabéns. A minha gratidão por você é sincera e fraterna. O que você escreveu foi numa hora de grande ansiedade pelos professores que hoje trabalham no nosso Conservatório. A situação atual é de ameaça terrível.

Forte abraço

Obrigado

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 7-1-2023

PELÉ – O ETERNO REI

MAESTRO COELHO RECEBE HOMENAGEM DA OMB

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1909

DESTAQUES – ARTIGOS DO MINISTRO APOSENTADO CELSO DE MELLO

PREFEITURA ADMITE ESTAGIÁRIA DA APAE

OUVIDORIA DO MUNICÍPIO COM NOVA TITULAR

BISPO PRESIDE ORDENAÇÃO SACERDOTAL

ESTUDANTE DA ETEC PREMIADO EM OLIMPIADA DE MATEMÁTICA

PREFEITURA ATUALIZA O SISTEMA TRIBUTÁRIO

CÂMARA APROVA CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE

DEZEMBRO ENCERRA COM MAIS DE 800 NOVOS CASOS DE COVID-19

TATUÍ ABRE 1.396 CADASTROS DE MEI EM 2022

PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL ENTREGA ENXOVAL PARA CRIANÇAS

CEU DAS ARTES OFERECE CURSO DE TEATRO ADOLESCENTE

PROFESSOR DO CDMCC NA FILARMÔNICA DO SESI

PROJETO GARANTE 25 TONELADAS DE ALIMENTOS

MUSEU SEDIA DUAS EXPOSIÇÕES

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA DE ESPORTES – HOMENAGEM A PELÉ

NOVELAS

CANAL 1 SE DESPEDE DE SEUS LEITORES

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

PREFEITURA ALERTA QUE “A PANDEMIA NÃO ACABOU!”

“DANÇA DAS CADEIRAS” NA CÂMARA (Atos oficiais do Poder Legislativo)

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decreto e atos da Prefeitura de Tatuí, Atos da Câmara Municipal de Tatuí e edital de concurso da Fundação Manoel Guedes).