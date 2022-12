PT ASSUME PRESIDÊNCIA DA CÂMARA EM TATUÍ

Vereadores Sallum, Antonio Marcos, Renan e Fábio Vila Nova

Na segunda-feira (19), na sessão legislativa, a Câmara Municipal de Tatuí elegeu a nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. O novo presidente da Casa de Leis é o vereador Eduardo Dade Sallum (PT), que recebeu nove votos contra oito na disputa contra João Éder Alves Miguel (MDB). Sallum irá ocupar o lugar de Antonio Marcos de Abreu (PSDB), que deixa a presidência depois de quatro anos (2019/2020, ainda na legislatura anterior, e 2021/2022, na atual legislatura).

Marquinho de Abreu, no entanto, não deixa a Mesa Diretora. Ele foi eleito vice-presidente, com nove votos contra oito da vereadora Cintia Yamamoto Soares (PSDB). O novo 1º secretário é o vereador Renan Cortez (MDB), que ocupará o lugar de João Éder Alves Miguel. Renan recebeu 11 votos contra seis do vereador Márcio Antonio de Camargo (PSDB), atual vice-presidente da Câmara. Por fim, o novo 2º secretário é o vereador Fábio Antonio Villa Nova (PP), que recebeu nove votos contra oito da vereadora Gabriela Xavier Mendes Coito (PODEMOS). Fábio assume o lugar do vereador João Francisco de Lima Filho (CIDADANIA).

Em publicação na Internet, o atual presidente Antonio Marcos de Abreu agradeceu a todos os vereadores pelo reconhecimento do seu trabalho. “Finalizo quatro anos na presidência, para começar mais dois na vice-presidência. Obrigado pela confiança”, destacou.

O novo presidente da Câmara disse, na tribuna, que sua presidência “não será governista ou oposicionista”. Segundo Eduardo Sallum, será um Legislativo independente, que vai ajudar a cidade, mas “não vai passar a mão na cabeça por coisa errada”. “Estamos com o compromisso de aprofundar nesta Casa de Leis a democracia”, citou Sallum, destacando que pretende trazer o povo para a Câmara cada vez mais, para promover o debate popular. Disse que a sala da presidência estará aberta aos vereadores e “vamos debater o Legislativo em conjunto”.

A nova Mesa Diretora assume os trabalhos no dia 1º de janeiro de 2023. A sessão ordinária que elegeu a Mesa foi a última deste ano. A Câmara entra agora no recesso legislativo, que segue até o dia 31 de janeiro. Durante este período, não ocorrem sessões ordinárias às segundas-feiras. A próxima sessão semanal da Câmara está agendada para dia 6 de fevereiro, às 19 horas.

