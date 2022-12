Neste sábado (24), o Jornal Integração completa 47 anos de atividades em Tatuí. Sua primeira edição circulou dia 24 de dezembro de 1975, em formato tablóide e editado pelos jornalistas José Reiner Fernandes, Antonio Roberto Carlessi e Francisco José Lang Fernandes de Oliveira (Chico Lang), formados pela Faculdade de Comunicação Social “Cásper Líbero”.

Durante sua trajetória, a publicação passou de quinzenal para semanal, com assinaturas. O esforço sempre foi voltado para acompanhar o desenvolvimento de Tatuí e região. Na época, o município contava com 43 mil habitantes. O prefeito era o professor Paulo Ribeiro, em seu último ano de mandato. Em plena ditadura militar, só dois partidos eram permittidos. A Aliança de Renovação Nacional (Arena), que defendia os interesses da ditatura, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido de oposição, que levou o País à redemocratização. As preocupações com o desenvolvimento eram outras. Tatuí contava com três mil trabalhadores volantes (bóias-frias), em decorrência da falência da indústria têxtil. Com máquinas ultrapassadas, este parque industrial perdia a competitividade para a importação e para fábricas mais modernas. O que restou foi uma falange de desempregados que, nas primeiras horas da manhã, se aglomeravam ao longo da Avenida Pompeo Reali, para trabalhar na agricultura. Quem os contratava eram os “gatos”. Com seus caminhões, sem nenhuma proteção social, arrebanhavam esta mão de obra, para trabalhar em fazendas da região. Bóias frias porque levavam uma marmita para almoçar. Um dos projetos propostos pela Câmara Municipal, noticiado por este semanário, foi a construção de um refeitório no Bairro São Cristóvão, para que estas pessoas se alimentassem no período da manhã. No entanto, nunca chegou a ser construído em razão do desenvolvimento que se avizinhava.

Com o passar dos anos, novas indústrias se instalaram na cidade. Somente na gestão do prefeito Paulo Ribeiro, iniciaram atividades a Alpargatas (hoje, Santista Textil), Rontan Eletrometalúrgica e Lopesco. Tatuí experimentava um desenvolvimento diferenciado. Já se instalavam importantes lojas de departamentos regionais. O comércio se fortalece com a ação de abnegados tatuianos. Novas ideias de marketing surgem com a fundação do Clube de Diretores Lojistas (CDL). O Jornal Integração, em uma época que a indústria gráfica ainda era precária, começa a investir em modernidade e fez de seu aliado a informática. Os primeiros computadores gráficos da IBM, T. Janer e impressoras a laser estavam presentes no dia a dia da produção do jornal.

Com o passar dos anos, o semanário ainda continua e não desiste de sua principal função social. Levar a seus leitores informações corretas, manter posicionamentos claros em sua linha editorial e sempre agir para defender os interesses dos cidadãos. E agora, na era da internet.