CÂMARA DENOMINA MIS E HOMENAGEIA JORNALISTA RENATO FERREIRA DE CAMARGO

Na segunda-feira (12), a Câmara Municipal de Tatuí aprovou projeto do vereador João Éder Alves Miguel e denominou de “Jornalista Renato Ferreira de Camargo” o Museu da Imagem e do Som (MIS) em construção nas proximidades da nova Prefeitura. Há muitos anos, o Jornal Integração incentiva a criação do MIS e, inclusive, com publicação proferida pelo ministro Celso de Mello. Ele entende que o município deveria se preocupar em preservar sua história, através de um museu desta natureza. Na época, o ministro, agora aposentado, apontou a perda de depoimentos relevantes, de antigos moradores de Tatuí, que vivenciaram a história do município e poderiam estar arquivados neste museu.

A ideia e sugestão para a instalação do MIS só vingaram quando Maria José Vieira de Camargo, já falecida, assumiu a Prefeitura de Tatuí. Sensibilizada com a memória histórica de Tatuí, a então titular do Poder Executivo não só encampou a ideia, como deu início à sua construção. Até o local escolhido por ela também é histórico. Uma velha construção no antigo “Mangueirão” da Prefeitura, no mesmo espaço da atual Prefeitura “Maria José Gonzaga”.

Quando este semanário publicou a propositura do projeto de lei, agora já consagrado pelo Poder Legislativo, o ministro Celso de Mello enviou mensagem ao advogado Renato Pereira de Camargo, extensivo ao jornalista Christian Pereira de Camargo, filhos do homenageado. Leia a íntegra da mensagem:

“Meu caro RENATO, Extremamente justa a homenagem prestada à memória do seu saudoso pai, de quem tive o alto privilégio de merecer a honra de sua amizade! Fomos colegas, em 1959, na 3ª. série do “Barão de Suruí”! Em conversas pessoais com ele (e também com o Reiner, no Café Canção (bons tempos aqueles!), sempre enfatizei que era ELE a melhor escolha para ser o Secretário de Cultura de Tatuí, tal a sua competência, valor intelectual, talento como pesquisador e incansável interesse em dotar Tatuí com um Museu da Imagem e do Som e, também, com um Instituto Histórico e Geográfico! Tudo isso sem mencionar o fato, culturalmente relevante, de que foi ele autor de livros importantes para a história de nossa urbe! As minhas conversas com o seu Pai sempre me enriqueceram culturalmente, tal a riqueza de informações que ele me transmitia sobre a história tanto de Tatuí quanto da Maçonaria, a Ordem fraterna que, integrada por Homens dignos e livres, celebra o respeito pela Liberdade, Fraternidade e Igualdade !!!! Sou-lhe profundamente grato por isso!

Muito lamento a sua partida prematura!!! Certamente, transformou-se em uma constelação a brilhar no firmamento e a iluminar o destino de nossa querida Tatuí e os passos dos seus honrados cidadãos!

Daí a alta significação da honrosa homenagem da Egrégia Câmara Municipal que perpetuará, como expressão de respeito e da mais lídima justiça, o seu nome – o nome do “Jornalista Renato Ferreira de Camargo” – na memória e na eterna saudade de sua família, de seus amigos, de nossa Tatuí e de todos os seus conterrâneos! Peço-lhe sua nímia gentileza para transmitir a toda a sua família os meus cumprimentos por tão dignificante homenagem e a minha mais cordial e afetuosa saudação!!! CELSO DE MELLO”.

