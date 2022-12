TATUÍ ENFEITADA ENTRA NO CLIMA DE NATAL

Tatuí vive clima de Natal com a Praça da Santa enfeitada e iluminada

Na quinta-feira (1º), na Praça Martinho Guedes (Praça da Santa), ocorreu a cerimônia de abertura do “Natal Encantado”, com o acendimento das luzes do “Pinheirão”, tradicional árvore de Natal de Tatuí, apresentação musical do Coro do Conservatório “Dr. Carlos de Campos” e a abertura da “Casa do Papai Noel”. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulgou a programação cultural do mês de dezembro, que destaca as atividades e apresentações natalinas, especialmente dentro do “Natal Musical”, que será realizado entre os dias 15 a 24, na Praça da Matriz.

A primeira atração do “Natal Musical”, na quinta-feira (15), às 20 horas, será a Orquestra Sinfônica de Tatuí, com a regência do maestro Eduardo Augusto e participação especial do Coral “Espaço Feliz”, do Lar Donato Flores. Na sexta-feira (16), às 20 horas, apresenta-se o Coro Artístico do Conservatório de Tatuí. Já no sábado (17), estão agendadas duas atrações: às 11 horas, o “Duo Gama”, e às 20h30, o Coral Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A programação continua no domingo (18), às 20 horas, trazendo a Banda “Natal Real”, do grupo musical da Igreja Adventista.

Na segunda-feira (19), às 19 horas, a apresentação do “Natal Musical” irá ocorrer na Basílica de Nossa Senhora da Conceição, com um concerto de Natal da Camerata Les Ensembles. Na terça-feira (20), de volta à Praça da Matriz, estão agendadas duas apresentações: às 17 horas, “Rodas de Choro” do Conservatório, e às 20 horas, Oficina Municipal de Balé.

Na quarta-feira (21), às 20 horas, apresentam-se no coreto os integrantes do projeto “Envelhecer com Qualidade de Vida”, do Fundo Social de Solidariedade de Tatuí. Na quinta-feira (22), também às 20 horas, será a vez do coral da Igreja Batista, e na quinta-feira (23), no mesmo horário, apresenta-se o “Coral da Fé”, do Santuário de São Judas Tadeu. No sábado (24), véspera de Natal, às 11 horas, encerrando a programação do “Natal Musical”, apresenta-se o grupo “Seresteiros Com Ternura”.

Festa da Padroeira

Neste fim de semana, a Praça da Matriz recebe também atrações musicais dentro da parte recreativa da Festa de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Tatuí. Nesta sexta-feira (9), às 20h30, ocorre show de “Inversiva Pop”. No sábado (10), estão programadas três atrações: às 11 horas, irá se apresentar a Orquestra Filarmônica “Center Cortez”. Às 14 horas, sobe ao coreto o grupo “Os Boêmios”, e às 20h30, haverá show com o cantor Pedro Paulo. No domingo (11), às 15 horas, está agendada uma apresentação musical, e às 20h30, show com “Jaquie Livino e Banda”.

Outras atrações

Ainda dentro da programação cultural de dezembro, na terça-feira (13), às 17 horas, ocorrerá “roda de choro” na Praça da Matriz. E a partir do dia 15, neste mesmo local, estará em funcionamento, das 10 às 22 horas, a tradicional “Feira de Artesanato Capital da Música”.

Na quinta-feira (15), às 19h30, no Museu Paulo Setúbal, na Praça Manoel Guedes, 98, no centro, haverá apresentação do projeto “A música de câmara na representação do centenário da Semana de Arte Moderna”, de Carlos Henrique de Paula Ribeiro.

No sábado (17), das 15 às 18 horas, também no Museu, ocorre a aula de dança “Tem um coco no meu forró?”, com Luís Fernando Silva Pinto. No mesmo dia, às 17 horas, no CEU das Artes, na Rua Ana Rosa Monteiro, 475, Jardim Santa Helena, acontece a 7ª Mostra Artística da “Melody Music Arts”.

Por fim, na terça-feira (20), às 18 horas, no Auditório “Fred Astaire”, Ana Cristina Silva Machado apresenta o projeto “Curumim que dança preserva a sua memória e as tradições culturais”.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 10-12-2022

TATUÍ RECEBE O PRIMEIRO CARDEAL DE SUA HISTÓRIA

“DUO ANIMA VOX” APRESENTA-SE EM TATUÍ

COVID CAUSA MORTE EM TATUÍ E ACONSELHA-SE USO DE MÁSCARA

UM COMUNISTA EM CADA ESQUINA? – GAUDÊNCIO TORQUATO

REVISÃO DA VIDA TODA É CONSTITUCIONAL, DECIDE STF

CÂMARA APROVA PROJETO PARA USO CONSCIENTE DA INTERNET

SANTA CASA ALERTA PARA NOVO GOLPE

DEPARTAMENTO PROMOVE MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO

RESERVISTAS CONVOCADOS NA JUNTA MILITAR

CEU DAS ARTES EXIBE CURTA-METRAGEM E DANÇA

CAPACITAÇÃO PARA MONITORAR ÁGUA DE MANANCIAIS DE TATUÍ

COLUNA GENTE

EX-BOLETE MORRE NA SANTA CASA

FATEC AINDA INSCREVE PARA VESTIBULAR

FILARMÔNICA CORTEZ NA PRAÇA DA MATRIZ

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTÍCIAS DE JORNAIS DE 1909

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA DE ESPORTES

FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA COM PROMOÇÕES DE EMPRESAS

PREFEITURA DIVULGA PROGRAMA DO NATAL MUSICAL

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, cmunicado da Santista Textil e edital do Condomínio Vilage Manacá).