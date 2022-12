CARDEAL  DE SÃO PAULO NA NOVENA DA PADROEIRA DE TATUÍ

Na terça-feira (29), o Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Tatuí iniciou a programação religiosa da “Festa da Padroeira”, que comemora o jubileu de 200 anos da agora Basílica de Nossa Senhora da Conceição, utilizando o lema: “Com Maria, há 200 anos colaborando com o Reino de Deus!”. As celebrações da “Novena da Padroeira” contam com a presença de padres e bispos da região e também do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer (foto).

De acordo com a programação religiosa da festa, Dom Odilo deverá estar presente ao templo tatuiano neste domingo (4), às 19 horas, presidindo a Santa Missa, no 6º dia da novena. Nesta mesma data, às 8 e 11 horas, ocorrem mais duas missas, presididas pelo padre Élcio Roberto Góes, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição de Tatuí.

A novena com missa foi aberta na terça-feira passada, presidida por Dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior, bispo de Registro (SP). Na quarta-feira (30), a cerimônia foi presidida pelo padre Marco Antonio Custódio, reitor do Seminário Diocesano de Itapetininga. Na quinta-feira (1º), a celebração é do arcebispo Júlio Endi Akjamine, de Sorocaba.

Nesta sexta-feira (2), às 19 horas, no 4º dia da novena, a celebração será presidida pelo padre Márcio Almeida, reitor da Basílica de São Miguel Arcanjo. No sábado (3), no mesmo horário, no 5º dia da novena, preside o padre Rogério Pereira, da Paróquia do Divino Espírito Santo, de Angatuba. Na segunda-feira (5), às 19 horas, no 7º dia da novena, a celebração será presidida por Dom Jorge Pierozan, bispo auxiliar de São Paulo. Na terça-feira (6), 8º dia da novena, também às 19 horas, preside a cerimônia Dom Arnaldo Cavalheiro Neto, bispo de Jundiaí.

Na quarta-feira (7), às 19 horas, no encerramento da novena, haverá solenidade dos 16 anos de dedicação da Igreja e dos 20 anos de ordenação sacerdotal do reitor da Basílica de Tatuí, padre Élcio Roberto de Góes, que preside a cerimônia.

Na quinta-feira (8), data dedicada à Nossa Senhora da Conceição, Padroeira de Tatuí, haverá missa às 8 horas, presidida pelo padre Élcio, com a chegada da romaria da Paróquia de Santa Rita de Cássia. Às 11 horas, haverá nova missa, com participação dos padres de Tatuí, renovação das Consagrações e benção das crianças. Esta cerimônia será presidida pelo padre Rodolfo Rodrigues, da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Tatuí. Às 15 horas, ocorre a reza do Terço, com as associações religiosas, e às 18 horas, Santa Missa Solene e Procissão, com a subida da imagem de Nossa Senhora da Conceição e encerramento do Jubileu dos 200 anos. A cerimônia será presidida pelo bispo da Diocese de Itapetininga, Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto.

