LIONS DE TATUÍ COMEMORA DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Vice-governador Christian Pereira de Camargo e Rafaele Breves e sua mãe, Claudete

Dia 21 de novembro, o Lions Clube de Tatuí realizou a 1ª Reflexão Cultural do Dia da Consciência Negra. Houve abordagens sobre racismo estrutural, com palestra proferida pela jornalista Rafaele Breves. Ela pertence ao NAF – Núcleo Afro Feminino de Tatuí. Durante o encontro foram apresentadas danças com o Grupo Maculelê, sob coordenação da professora Mina, música com o grupo Beco do Samba e percussão corporal com os moçambicanos Almirante e Américo. Para os integrantes do Lions tatuiano, foi uma noite especial. Além de rever amigos, foram transmitidos conhecimentos para refletir sobre o presente e o futuro. E também o papel a ser desempenhados por todos com a finalidade de despertar o sentimento de tolerância na comunidade. Rafaele possui uma coleção com aproximadamente oitenta Barbies negras, de diversos países. O Dia da Consciência Negra comemora-se dia 20 de novembro no Brasil e dia 16 de novembro é o “Dia Mundial da Tolerância”.

EDIÇÃO DE 26-11-2022

