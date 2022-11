COPA RÁDIO INICIA FINAIS  NO CLUBE DE CAMPO

A “20ª Copa Rádio Notícias de Futebol Master”, promovida pela Central de Rádio de Tatuí, inicia as partidas decisivas nas três categorias no próximo dia 27 de novembro. Todas as finais serão disputadas no Estádio “Itatibão”, do Clube de Campo, a partir das 9h45, com entrada gratuita ao público. Não há vantagem para nenhuma equipe. Caso os jogos terminem empatados no tempo regulamentar, haverá disputa de penalidades máximas para definir os campeões.

A primeira decisão, no dia 27, ocorre na categoria veteraníssima, que reúne os jogadores de 43 a 49 anos de idade, entre Clube de Campo x São Martinho. A segunda final, no dia 4 de dezembro, será pela categoria super veteraníssima, dirigida aos atletas acima de 50 anos, entre XI de Agosto x Santa Cruz. E a terceira decisão, válida pela categoria veterana, direcionada aos jogadores de 35 a 42 anos de idade, no dia 11 de dezembro, será entre Gert x Associados do Clube de Campo.

Durante as finais, a organização da “Copa Rádio Notícias” deverá homenagear esportistas com placas, pelos relevantes serviços prestados ao esporte. Os agraciados desta edição serão estes: José Carlos Cresciúlo de Almeida (professor Zé Carlos), João Wagner Gardenal de Camargo, Jilmar Luiz Leite (goleiro Jilmar), Oswaldo Laranjeira Filho, Nei Morais Perches, José Rubens do Amaral Lincoln (Dr. Lincoln), Paulo José Pereira Fiuza (Paulo Cabra) e Danilo Ricardo Simon Manis (assistente de arbitragem da FIFA). Danilo receberá sua placa quando retornar da Copa do Mundo do Catar, onde representa a equipe de arbitragem do Brasil.

Última rodada – No domingo (13), no Estádio do Santa Cruz, foi disputada a última rodada da 2ª fase da “Copa Rádio Notícias”. A equipe do Santa Cruz classificou-se para a final da categoria super veteraníssima, após derrotar o Unidos pelo placar de 1×0, gol de Miquita Vagalume. No jogo de fundo, os Associados do Clube de Campo garantiram vaga na final da categoria veterana, depois de vencer o Áz de Ouro por 5×4 na disputa de penalidades. No tempo normal, a partida terminou empatada sem gols.

