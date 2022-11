LATERAL TATUIANO NA PRÉ-LISTA DA COPA DO MUNDO

O lateral-direito tatuiano Rodinei (foto) é um dos 55 jogadores que fazem parte da lista de pré-convocados do técnico Tite, da Seleção Brasileira, para a “Copa do Mundo” do Catar, que começa no próximo dia 20 de novembro. A boa fase que o tatuiano vive no Flamengo, campeão da Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América, levou o treinador do Brasil a chamá-lo para a pré-lista, juntamente com outros seis jogadores da equipe carioca. A relação final de 26 atletas que irão para a Copa do Catar será divulgada na próxima segunda-feira (7).

Bicampeão da Libertadores

No sábado (29), apenas dez dias depois de ter conquistado a “Copa do Brasil”, assinalando o gol de pênalti que deu o título ao Flamengo diante do Corinthians, Rodinei sagrou-se bicampeão da “Taça Libertadores”. O jogo decisivo da principal competição de clubes do continente ocorreu no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, e reuniu novamente duas equipes brasileiras. O Flamengo levou o troféu, após derrotar o Athletico Paranaense pelo placar de 1×0. Em 2019, Rodinei conquistou sua primeira “Libertadores”, mas como reserva. Depois disso, o tatuiano chegou a ser emprestado ao Internacional de Porto Alegre (RS) por um ano, e no retorno ao Flamengo, passou a ter mais chances com o técnico Dorival Júnior, com quem se firmou na titularidade da lateral-direita.

Apesar da boa fase, porém, o tatuiano terá o contrato encerrado com o rubro-negro no final do ano e ainda não decidiu se continua no Flamengo. Rodinei foi contratado em 2016, há quase sete anos, e já disputou mais de 200 jogos pelo clube carioca, onde conquistou duas Taças Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e dois campeonatos estaduais. Se permanecer no Flamengo, Rodinei terá a chance de disputar o Mundial Interclubes da FIFA em 2023. Em 2019, ele foi vice-campeão, quando o Flamengo foi superado na decisão pelo Liverpool, da Inglaterra.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 5-11-2022

RODINEI NA PRÉ-LISTA DE CONVOCADOS PARA COPA DO MUNDO

LULA É PRESIDENTE E TARCÍSIO GOVERNADOR DE SÃO PAULO

CEMITÉRIOS RECEBEM MILHARES DE VISITAS NO FINADOS

A POLÍTICA NO PÂNTANO – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

CAMPANHA OUTUBRO ROSA OFERECE SERVIÇOS ÀS MULHERES

CONSERVATÓRIO PROMOVE MOSTRA DE ARTES CÊNICAS

VEREADORA QUESTIONA PARADEIROS DE TVS NA SANTA CASA

FALECIMENTO – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1909

CARNÊ DO IPTU VAI ALERTAR SOBRE FOGOS DE ARTIFÍCIOS

OUTUBRO REGISTRA MENOR NÚMERO DE CASOS DE COVID-19

CÂMARA ENTREGA TÍTULOS DE CIDADANIA

SERESTEIROS NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA

LIVRO DESCREVE PINTURAS DA BASÍLICA DE TATUÍ

RODAS DE CHORO NA PRAÇA DA MATRIZ

COLUNA POLICIAL

PRÉDIO DO MIS RECEBE NOME DE JORNALISTA

PALAVRAS CRUZADAS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

CLASSIFICADOS

EXPOSIÇÃO NO MUSEU ENCERRA DOMINGO

NOTAS E NOTÍCIAS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí)