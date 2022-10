ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DA CÂMARA MOVIMENTA BASTIDORES

Paulo, João Éder e Renan concorrem à presidência da Câmara

Em dezembro, antes do recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Tatuí deve eleger a nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. Dentre os cargos, um novo presidente substitui o vereador Antonio Marcos de Abreu (PSDB), titular em dois biênios (2019/2020 e 2021/2022).

Nos bastidores, aparecem três postulantes ao cargo de presidente: Renan Cortez (MDB), eleito com 739 votos em 2020, e que já trabalhou como assessor do então vereador Miguel Lopes Cardoso Júnior, na legislatura 2017/2020; João Éder Alves Miguel (MDB), eleito em 2018 com 1.246 votos, e que ocupa sua segunda legislatura; e Paulo Sérgio de Almeida Martins (PRTB), eleito para o primeiro mandato com 1.006 votos e que nas eleições 2018, apoiou o candidato derrotado a prefeito Wagner Rodrigues (PP).

Os parlamentares tatuianos devem também eleger o novo vice-presidente (hoje ocupa este cargo o vereador Márcio Antonio de Camargo, o Márcio do Santa Rita – PSDB), o novo 1º secretário (atualmente é o vereador João Éder Alves Miguel – MDB) e o novo 2º secretário (posto onde é titular hoje o vereador João Francisco de Lima Filho, o João JJ – Cidadania).

Segundo consta, o prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior tem a maioria dos parlamentares na sua base de apoio e não deve ter dificuldades em eleger um presidente alinhado com o seu governo. Especula-se ainda que pelos menos dois paralmentares podem, a partir de 2023, ocupar secretarias municipais, abrindo espaço para seus respectivos suplentes.

Um caso “sui generis” – Em 2019, a Câmara Municipal de Tatuí aprovou uma legislação em que o presidente do Poder Legislativo pode se reeleger somente duas vezes. Esta medida deixou o atual presidente Antonio Marcos de Abreu (PSDB) sem poder concorrer a uma terceira reeleição consecutiva.

Na época, a medida tomada pela Câmara de Tatuí causou espanto em pessoas ligadas aos meios jurídicos. Com a imposição desta mudança na lei, o município de Tatuí, talvez, seja o único do País que não permite mais de duas reeleições. Segundo a legislação federal, “reeleição é a renovação do mandato para o mesmo cargo eletivo, por mais um período, na mesma circunscrição eleitoral na qual o representante, na eleição imediatamente anterior, se elegeu. E os parlamentares (senadores, deputados e vereadores) podem se reeleger sem limite do número de vezes”.

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 29-10-2022

ELEITORES DE TATUÍ VÃO ÀS URNAS NESTE DOMINGO

CEMITÉRIOS DE TATUÍ COM HORÁRIO ESPECIAL

PREFEITO RECEBE TÍTULO NO FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS

SAÚDE APLICA A QUINTA DOSE DE VACINA CONTRA COVID-19

QUE BRASIL QUEREMOS? – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

UM POUCO DE HISTÓRIA…

JAZZ E BOSSA NOVA NO MÚSICA NA PRAÇA

FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1909

CÂMARA AUTORIZA EMPRÉSTIMO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MOVIMENTA BASTIDORES

SOFTWARE DEVE AUMENTAR ARRECADAÇÃO EM TATUÍ

CURSO DE SOLDADOR COM VAGAS DISPONÍVEIS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

MAESTRO ADRIANO PARTICIPA DE TURNÊ COM PIANISTA

COLUNA DE ESPORTES

NOTAS E NOTÍCIAS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

PREFEITURA COMBATE MOSQUITO DA DENGUE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e TatuiPrev)