EMPRESA INSTALA FÁBRICA DE COPOS DESCARTÁVEIS EM TATUÍ

Prefeito Miguel Lopes visita fábrica em instalação.

Na quinta-feira (13), o prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior visitou a empresa “Sirius Ecocups”, uma fábrica de copos biodegradáveis que está se instalando em Tatuí, com doze mil metros quadrados, divididos em cinco galpões, para a fabricação dos copos, gráfica, cola e embalagens. A empresa localiza-se no Distrito Industrial, às margens da Rodovia Antonio Romano Schincariol (SP-127), no bairro Residencial Astória.

A previsão de início de operações é para janeiro de 2023, com a contratação de 120 funcionários para o 1º turno. A empresa pretende chegar a três turnos em um curto período, podendo contratar até 400 funcionários. O investimento inicial é de R$ 35 milhões. O prefeito esteve acompanhado do secretário Aniz Eduardo Boneder Amadei, da pasta da Fazenda, Finanças, Planejamento e Trabalho. Ambos foram atendidos pelos diretores José Neri e Mauro Haddad.

“Este complexo industrial tem tudo para crescer, gerar empregos e negócios. Está perto de grandes rodovias e próximo a São Paulo e outros grandes centros empresariais. Parabenizo este grupo empresarial, cuja sede é na Capital, pela viabilidade deste empreendimento em Tatuí, que reúne todas as condições de crescimento”, destacou o prefeito Miguel.

