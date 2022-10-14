«

DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 15-10-2022

by

NOVA EMPRESA ASSUME UPA DE TATUÍ

38,3% DAS CRIANÇAS NÃO FORAM VACINADAS CONTRA PARALISIA INFANTIL EM TATUÍ

PARA ONDE VAMOS? – GAUDENCIO TORQUATO

CELSO DE MELLO OPINA E BOLSONARO RECUA

DESTAQUES

FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA- NOTAS DE 1909

MISSA EM LOUVOR À PADROEIRA DO BRASIL

CÂMARA APROVA CRÉDITO PARA O MISS

REUNIÃO DISCUTE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CAMPANHA ORIENTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA

CARRETA GASTRONÔMICA EM TATUÍ

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

RIR -JARBAS SOBRAL NETO

SAÚDE REGISTRA TRÊS CASOS DE COVID EM OUTUBRO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí)

This entry was posted on outubro 14, 2022 at 8:50 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: