DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 15-10-2022

NOVA EMPRESA ASSUME UPA DE TATUÍ
38,3% DAS CRIANÇAS NÃO FORAM VACINADAS CONTRA PARALISIA INFANTIL EM TATUÍ
PARA ONDE VAMOS? – GAUDENCIO TORQUATO
CELSO DE MELLO OPINA E BOLSONARO RECUA
DESTAQUES
FALECIMENTOS – INFORME DO GRUPO PARAÍSO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA- NOTAS DE 1909
MISSA EM LOUVOR À PADROEIRA DO BRASIL
CÂMARA APROVA CRÉDITO PARA O MISS
REUNIÃO DISCUTE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CAMPANHA ORIENTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA
CARRETA GASTRONÔMICA EM TATUÍ
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
RIR -JARBAS SOBRAL NETO
SAÚDE REGISTRA TRÊS CASOS DE COVID EM OUTUBRO
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí)
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