DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 8-10-202

FRASES DE MINISTRO TATUIANO NOS 34 ANOS DA CF
AGORA É LULA OU BOLSONARO
RESULTADO COMPLETO DAS ELEIÇÕES EM TATUÍ
DIA DAS CRIANÇAS COM MUITAS ATIVIDADES NA PRAÇA DA MATRIZ
FÁBRICA DE TAUBAINA AMPLIA INSTALAÇÕES
MÚSICA NA PRAÇA COM A ORQUESTRA JOVEM DE IBIÚNA
BAZAR DE SEMINOVO
ARTIGO DO MINISTRO CELSO DE MELLO SOBRE OS 34 ANOS DA CF
TATUÍ VACINA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS CONTRA COVID-19
FALECIMENTOS – INFORMAÇÕES DA FUNERÁRIA PARAÍSO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1909
CÂMARA ANTECIPA DEVOLUÇÃO À PREFEITURA
TUTORES PODEM CADASTRAR ANIMAIS PARA CASTRAÇÃO
ESCOLA PLANTA 150 MUDAS NO “DIA DA ÁRVORE”
PREFEITURA REPASSA RECURSOS PARA ENTIDADES
BOMBEIRO NA ESCOLA CERTIFICA ALUNOS
RODAS DE CHORO NA PRAÇA DA MATRIZ
EXPOSIÇÃO DE MANGA LARGA MOVIMENTA R$ 3 MILHÕES
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
RIR – JARBAS SOBRAL NETO
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
ALUNO AUTOGRAFA LIVRO NA BIBLIOTECA
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
PREFEITURA ALERTA SOBRE A DENGUE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí)
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