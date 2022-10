DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 8-10-202

FRASES DE MINISTRO TATUIANO NOS 34 ANOS DA CF

AGORA É LULA OU BOLSONARO

RESULTADO COMPLETO DAS ELEIÇÕES EM TATUÍ

DIA DAS CRIANÇAS COM MUITAS ATIVIDADES NA PRAÇA DA MATRIZ

FÁBRICA DE TAUBAINA AMPLIA INSTALAÇÕES

MÚSICA NA PRAÇA COM A ORQUESTRA JOVEM DE IBIÚNA

BAZAR DE SEMINOVO

ARTIGO DO MINISTRO CELSO DE MELLO SOBRE OS 34 ANOS DA CF

TATUÍ VACINA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS CONTRA COVID-19

FALECIMENTOS – INFORMAÇÕES DA FUNERÁRIA PARAÍSO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTAS DE JORNAIS DE 1909

CÂMARA ANTECIPA DEVOLUÇÃO À PREFEITURA

TUTORES PODEM CADASTRAR ANIMAIS PARA CASTRAÇÃO

ESCOLA PLANTA 150 MUDAS NO “DIA DA ÁRVORE”

PREFEITURA REPASSA RECURSOS PARA ENTIDADES

BOMBEIRO NA ESCOLA CERTIFICA ALUNOS

RODAS DE CHORO NA PRAÇA DA MATRIZ

EXPOSIÇÃO DE MANGA LARGA MOVIMENTA R$ 3 MILHÕES

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

RIR – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

ALUNO AUTOGRAFA LIVRO NA BIBLIOTECA

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

PREFEITURA ALERTA SOBRE A DENGUE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí)